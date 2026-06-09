  1. استانها
  2. یزد
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

کاهش گردوغبار در یزد؛ افزایش تدریجی دما از فردا

کاهش گردوغبار در یزد؛ افزایش تدریجی دما از فردا

یزد – کارشناس هواشناسی استان یزد از کاهش غلظت گردوغبار در استان، پایداری جو و افزایش دما برای فردا خبر داد.

صادق جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، وضعیت جوی استان برای امروز با کاهش غلظت گردوغبار همراه است و شرایط برای استقرار یک جو پایدار مورد انتظار است.

وی افزود: روند تغییرات دمایی از فردا، پنج‌شنبه، تا شنبه هفته آینده، افزایشی خواهد بود و شاهد افزایش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان یزد در ادامه به تغییرات جوی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب اشاره کرد و گفت: برای ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

جوادی در پایان ادامه داد: با توجه به وزش بادهای شدید در روزهای آتی، احتمال وقوع گردوخاک محلی و یا انتقال و ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان یزد وجود دارد که شهروندان باید تدابیر لازم را در این خصوص مدنظر داشته باشند.

کد مطلب 6855177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها