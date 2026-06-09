کاهش گردوغبار در یزد؛ افزایش تدریجی دما از فردا

صادق جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، وضعیت جوی استان برای امروز با کاهش غلظت گردوغبار همراه است و شرایط برای استقرار یک جو پایدار مورد انتظار است.

وی افزود: روند تغییرات دمایی از فردا، پنج‌شنبه، تا شنبه هفته آینده، افزایشی خواهد بود و شاهد افزایش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان یزد در ادامه به تغییرات جوی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب اشاره کرد و گفت: برای ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

جوادی در پایان ادامه داد: با توجه به وزش بادهای شدید در روزهای آتی، احتمال وقوع گردوخاک محلی و یا انتقال و ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان یزد وجود دارد که شهروندان باید تدابیر لازم را در این خصوص مدنظر داشته باشند.