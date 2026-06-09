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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

خفگی و ضرب‌وجرح صاحبخانه برای سرقت ۳ میلیاردی طلا در ورامین

خفگی و ضرب‌وجرح صاحبخانه برای سرقت ۳ میلیاردی طلا در ورامین

ورامین- رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران، از دستگیری سارق حرفه‌ای که با روش خفگی اقدام به سرقت به عنف منزلی در ورامین کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین یاراحمدی،بعد از ظهر سه‌شنبه، از دستگیری سارق حرفه‌ای که با روش خفگی اقدام به سرقت به عنف منزلی در ورامین کرده بود، خبر داد.

وی اظهار داشت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت به عنف همراه با ضرب‌وجرح و خفگی صاحبخانه در ورامین، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شرق استان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران افزود: کارآگاهان با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

یاراحمدی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات فنی و پلیسی به سرقت طلاجات صاحبخانه به ارزش ۳ میلیارد ریال اعتراف کرد.

کد مطلب 6855396

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