به گزارش خبرنگار مهر، سارا زارع عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت تاریخی و اقتصادی بندر سیراف اظهار کرد: در این نشست که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ،کارشناسان حوزه شهرسازی معماری راه و شهرسازی و نمایندگان مهندسین مشاور طرح برگزار شد، چالش‌های حقوقی املاک واقع در محدوده‌های ثبت‌شده میراث فرهنگی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی افزود: اولویت اصلی ما در طرح ویژه سیراف، ایجاد تعادل میان حفاظت از میراث ارزشمند فرهنگی و صیانت از حقوق مالکانه شهروندان است. بر همین اساس، در این جلسه مقرر شد که در تمامی مراحل آزادسازی و جایگزینی اراضی، حقوق قانونی اهالی ساکن در پهنه‌های میراثی به طور کامل رعایت و مدنظر قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین وضعیت تملک زمین در محدوده طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پارس مورد بحث و پیگیری قرار گرفت.

وی درادامه بیان کرد:با توجه به برنامه زمان‌بندی‌شده، مهندسین مشاور موظف شدند نسبت به نهایی‌سازی نقشه‌های پهنه‌بندی با لحاظ محدوده‌های پیشنهادی جدید اقدام کنند تا روند اجرایی طرح با سرعت و دقت بیشتری تداوم یابد.

زارع در پایان تأکید کرد که هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود در سیراف، گامی کلیدی در جهت توسعه پایدار این بندر تاریخی است.