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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

آزادسازی اراضی سیراف با حفظ حقوق مالکانه شهروندان اولویت‌بندی شد

آزادسازی اراضی سیراف با حفظ حقوق مالکانه شهروندان اولویت‌بندی شد

بوشهر- معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از برگزاری نشست  شورای راهبری طرح ویژه بندر باستانی سیراف با هدف تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اراضی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا زارع عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت تاریخی و اقتصادی بندر سیراف اظهار کرد: در این نشست که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ،کارشناسان حوزه شهرسازی معماری راه و شهرسازی و نمایندگان مهندسین مشاور طرح برگزار شد، چالش‌های حقوقی املاک واقع در محدوده‌های ثبت‌شده میراث فرهنگی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی افزود: اولویت اصلی ما در طرح ویژه سیراف، ایجاد تعادل میان حفاظت از میراث ارزشمند فرهنگی و صیانت از حقوق مالکانه شهروندان است. بر همین اساس، در این جلسه مقرر شد که در تمامی مراحل آزادسازی و جایگزینی اراضی، حقوق قانونی اهالی ساکن در پهنه‌های میراثی به طور کامل رعایت و مدنظر قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین وضعیت تملک زمین در محدوده طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پارس مورد بحث و پیگیری قرار گرفت.

وی درادامه بیان کرد:با توجه به برنامه زمان‌بندی‌شده، مهندسین مشاور موظف شدند نسبت به نهایی‌سازی نقشه‌های پهنه‌بندی با لحاظ محدوده‌های پیشنهادی جدید اقدام کنند تا روند اجرایی طرح با سرعت و دقت بیشتری تداوم یابد.

زارع در پایان تأکید کرد که هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود در سیراف، گامی کلیدی در جهت توسعه پایدار این بندر تاریخی است.

کد مطلب 6855429

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