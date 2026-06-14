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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

پیش‌بینی تولید ۸۶۰۰ تن شلتوک برنج در خداآفرین

پیش‌بینی تولید ۸۶۰۰ تن شلتوک برنج در خداآفرین

خداآفرین- مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین با اشاره به ظرفیت‌های آبی این منطقه از پیش‌بینی تولید ۸۶۰۰ تن شلتوک برنج در سال زراعی امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدیان روز یکشنبه اظهار کرد: وجود رودخانه مرزی ارس در شهرستان خداآفرین بستر و فرصت بسیار مناسبی را برای توسعه کشت برنج در اراضی کشاورزی این شهرستان فراهم کرده است.

وی با اشاره به آمار سطح زیر کشت در سال زراعی امسال افزود: بر اساس الگوی کشت تعیین شده سطح زیر کشت برنج در اراضی شهرستان خداآفرین طی امسال هزار و ۹۱۵ هکتار است که پیش‌بینی می‌شود از این میزان بالغ بر هشت هزار و ۶۰۰ تن شلتوک برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین در خصوص تقویم زراعی این محصول در منطقه گفت: عملیات کشت برنج در این شهرستان همه‌ساله از ابتدای خردادماه آغاز می‌شود و فرآیند داشت و برداشت آن تا پایان آبان‌ ماه تداوم خواهد داشت.

محمدیان با مقایسه آمار تولید سال زراعی گذشته یادآور شد:سال گذشته، سطح زیر کشت مزارع برنج در شهرستان خداآفرین ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار بود که از این سطح بالغ بر ۱۰ هزار تن شلتوک تولید و روانه بازار شد.

وی با اشاره به حوادث قهری اخیر و خسارت‌های وارده به کشاورزان خاطرنشان کرد:در پی وقوع سیلاب در اردیبهشت‌ماه امسال بالغ بر ۵۰ هکتار از خزانه‌های برنج در این شهرستان دچار آبگرفتگی و تخریب شد که این امر خسارت‌های مالی قابل‌توجهی را به شالیکاران منطقه وارد کرده است.

کد مطلب 6859613

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