به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدیان روز یکشنبه اظهار کرد: وجود رودخانه مرزی ارس در شهرستان خداآفرین بستر و فرصت بسیار مناسبی را برای توسعه کشت برنج در اراضی کشاورزی این شهرستان فراهم کرده است.

وی با اشاره به آمار سطح زیر کشت در سال زراعی امسال افزود: بر اساس الگوی کشت تعیین شده سطح زیر کشت برنج در اراضی شهرستان خداآفرین طی امسال هزار و ۹۱۵ هکتار است که پیش‌بینی می‌شود از این میزان بالغ بر هشت هزار و ۶۰۰ تن شلتوک برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین در خصوص تقویم زراعی این محصول در منطقه گفت: عملیات کشت برنج در این شهرستان همه‌ساله از ابتدای خردادماه آغاز می‌شود و فرآیند داشت و برداشت آن تا پایان آبان‌ ماه تداوم خواهد داشت.

محمدیان با مقایسه آمار تولید سال زراعی گذشته یادآور شد:سال گذشته، سطح زیر کشت مزارع برنج در شهرستان خداآفرین ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار بود که از این سطح بالغ بر ۱۰ هزار تن شلتوک تولید و روانه بازار شد.

وی با اشاره به حوادث قهری اخیر و خسارت‌های وارده به کشاورزان خاطرنشان کرد:در پی وقوع سیلاب در اردیبهشت‌ماه امسال بالغ بر ۵۰ هکتار از خزانه‌های برنج در این شهرستان دچار آبگرفتگی و تخریب شد که این امر خسارت‌های مالی قابل‌توجهی را به شالیکاران منطقه وارد کرده است.