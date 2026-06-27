رفع تصرف ۱۶.۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان هوراند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود محمدزاده روز شنبه گفت: با هدف حفاظت از اراضی ملی و صیانت از حقوق بیت‌المال اراضی واقع در پلاک نواسر، بر اساس حکم قطعی رفع تصرف شد و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی افزود: این عملیات با حضور مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری، نمایندگان دستگاه قضائی و عوامل انتظامی انجام شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هوراند با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با هرگونه تصرف غیرمجاز اراضی ملی، از شهروندان خواست در حفظ و صیانت از منابع طبیعی با این اداره همکاری کنند.