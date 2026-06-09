به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم تولایی روز سه شنبه اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با تلاش نیروهای نظارتی و انتظامی، محمولههای متعددی از کالاهای غیرمجاز شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در مهمترین عملیات اخیر، قطعات خودرو به ارزش یک و نیم همت کشف و ضبط شده است که نشاندهنده ابعاد گسترده فعالیت شبکههای قاچاق در این حوزه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین به کشف سایر اقلام قاچاق اشاره کرد و گفت: علاوه بر قطعات خودرو، تعداد ۱۵۰۰ قلم داروی ایرانی و ۱۲۵۰ قلم لوازم آرایشی نیز در بازرسیهای اخیر ضبط شده است.
تولایی در پایان با اشاره به توقیف لوازم خانگی خاطرنشان کرد: همچنین ۲۳۶ دستگاه لوازم خانگی شامل کولر و یخچال به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز در جریان این اقدامات نظارتی کشف و پروندههای مربوطه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
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