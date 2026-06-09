به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، شامگاه سه شنبه از اجرای عملیات ضربتی و غافلگیرانه در شب گذشته توسط ماموران پلیس خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۲ طاق سپهر طی یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی هماهنگ، موفق به دستگیری ۱۸ نفر خردهفروش حرفهای مواد مخدر شدند.
وی اضافه کرد: در این عملیات، همچنین ۲۵ نفر معتاد متجاهر جمعآوری و به مراکز بازپروری هدایت شدند.
فرمانده انتظامی پیشوا افزود: از متهمان مجموعاً نزدیک به نیم کیلو انواع مواد مخدر کشف که بخش قابلتوجهی از آن را مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای خطرناک تشکیل میداد.
عربی گفت: تحقیقات از متهمان و پرونده با حساسیت ویژه در مرجع قضائی در حال پیگیری است.
فرمانده انتظامی پیشوا در پایان تأکید کرد: برخورد با شبکههای توزیع مواد مخدر تا ریشهکنی کامل و پاکسازی نقاط آلوده در سراسر نقاط استحفاظی شهرستان پیشوا ادامه خواهد داشت.
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