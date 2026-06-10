ابوالفضل شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی کاشان مبنی بر واگذاری بیمارستان نقوی به بخش خصوصی اظهار کرد: این موضوع شایعه و به شدت تکذیب می‌شود.

وی با اشاره به صوت منتشر شده منسوب به رئیس کنونی دانشگاه ابراز کرد: این صوت مربوط به آبانماه ۱۴۰۳ است که در یک جلسه خصوصی و با حضور تعدادی از مدیران دانشگاه برگزار شد که پیرو یک سری مشکلات مالی باقیمانده از سال های قبل در خصوص مدیریت مالی دانشگاه مطرح شده و رئیس دانشگاه صحبت‌هایی مدیریتی ایراد و این جای سوال است که چرا و چگونه بعد از گذشت ماه‌ها از آن جلسه این صوت در شرایط کنونی باید انتشار پیدا کند؟

رئیس بیمارستان نقوی کاشان تصریح کرد: در همین راستا رئیس دانشگاه در بهمن ماه ۱۴۰۴ طی بازدیدی از بیمارستان، به دنبال نوسازی بیمارستان پس از فراهم شدن شرایط مساعد و با مشارکت خیرین است.

وی با بیان اینکه بیمارستان نقوی قدیمی‌ترین بیمارستان کاشان و ‌در سال ۱۳۲۵ شمسی تاسیس شده است، تصریح کرد: این بیمارستان دارای ۱۶ کلینیک، بخش های جراحی، اتاق عمل و آی سی یو، آزمایشگاه و رادیولوژی و سی تی اسکن شبانه روزی، واحد ام آر آی، واحد اکوکاردیوگرافی، اورژانس است که در طول شبانه روز به بیش از یک هزار نفر از همشهریان و هموطنان عزیز خدمات مختلف تشخیصی درمانی ارائه می‌کند، همچنین انواع عمل های جراحی تخصصی و فوق تخصصی در این مرکز در حال انجام است.

شجاعی با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد مراجعین به این بیمارستان از شهرها و استان‌های دیگر ایران اسلامی جهت درمان و امور تشخیصی مراجعه می‌کنند، گفت: خدمات مطلوب درمان این بیمارستان باعث شده است که بیماران از اقصی نقاط کشور رنج و سختی سفر را به خود پذیرفته و به این بیمارستان مراجعه کنند.

وی در خصوص فعالیت دستگاه MRI افزود: غیر از دو مرکز خصوصی تنها دو مرکز دولتی دیگر در شهرستان کاشان خدمات MRI را ارائه می‌دهند که یکی بیمارستان بهشتی و دیگری بیمارستان نقوی است که بیمارستان بهشتی اکثر خدمات خود را به بیماران بستری ارائه داده و کمتر برای بیماران سرپایی فرصت ارایه خدمت انجام میشود.

رئیس بیمارستان نقوی با اشاره به اینکه نوبت MRI بیمارستان نقوی از چهار الی پنج ماه در سال‌های پیشین در حال حاضر به حدود یک الی دو ماه رسیده است، تصریح کرد: در طول حدود یکسال گذشته یکی از اقدامات مهم و اساسی خرید و نصب دیزل ژنراتور برق اضطراری برای این دستگاه بوده که با حمایت های مستقیم آقای رئیس کنونی دانشگاه انجام شده است که در موارد بحران و قطعی برق احتمالی خدمات این دستگاه به مردم دچار وقفه نگردد.

وی یکی از دلایل مراجعه زیاد مردم به این بیمارستان را ارائه انواع خدمات مطلوب با پزشکان حاذق و پرسنل مجرب دانست و تاکید کرد: دستگاه MRI این بیمارستان با تعرفه دولتی به طور متوسط در هر ماه به بیش از یک هزار و ۶۰۰ بیمار خدمات ارائه می‌دهد که البته این خدمات با تلاش و همراهی تمامی پزشکان ، مسئولان و کارکنانِ سختکوش بیمارستان امکان‌پذیر شده است.