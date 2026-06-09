به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برداشت غلات و دانه‌های روغنی شهرستان دورود عصر سه شنبه با حضور معاون فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه، ضمن بررسی گزارش آماری و وضعیت کشت محصولات، راهکارهای اجرایی برای تسهیل فرایند برداشت و خرید تضمینی تدوین شد.

مدیر جهاد کشاورزی دورود: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای برداشت مطلوب

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دورود با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، در حاشیه این جلسه مهم‌ترین مصوبات این ستاد را اعلام کرد که در ادامه تشریح می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای مدیریت بهینه عملیات برداشت، الزام به ایجاد آتش‌بر در اراضی پرخطر و تسریع در روند برداشت محصولات جهت کاهش ضایعات مورد تأکید قرار گرفت.

تسهیل حمل‌ونقل و تأمین سوخت کمباین‌ها

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دورود اضافه کرد: پیش‌بینی سوخت مورد نیاز کمباین‌ها و هماهنگی جهت تأمین ناوگان حمل‌ونقل به منظور جابه‌جایی سریع محصولات از دیگر مصوبات این ستاد بود.

فعال‌سازی مراکز تحویل از ۲۵ خرداد

وی گفت: فعالیت کارخانه‌ها از ۲۵ خردادماه (ساعت ۷ الی ۲۲) جهت دریافت گندم و دانه‌های روغنی آغاز خواهد شد.

ممنوعیت خروج گندم و کاه و کلش از حوزه استحفاظی شهرستان

این مسئول یادآور شد: به منظور صیانت از تولیدات بومی، ممنوعیت خروج گندم و کاه و کلش از حوزه استحفاظی شهرستان اعلام شد.

وی افزود: تأکید بر عدم کسر مبالغ بدهی‌های بانکی از بهای گندم تحویلی و لزوم تحویل محصول به سیلوها جهت بهره‌مندی از خدمات دولتی در سال زراعی آتی از دیگر مصوبات مهم این ستاد بود.

هشدار جدی نسبت به آتش زدن بقایای محصولات

بنابراین گزارش، در این جلسه نسبت به آتش زدن بقایای محصولات (کاه و کلش) هشدار جدی داده شد و بر اطلاع‌رسانی گسترده به کشاورزان در این زمینه جهت جلوگیری از خسارات جبران‌ناپذیر تأکید گردید.

عدم پذیرش گندم‌های دارای رطوبت غیرمجاز

بر اساس تصمیمات این ستاد، گندم‌های دارای رطوبت غیرمجاز در مراکز خرید پذیرش نخواهند شد؛ لذا از کشاورزان درخواست می‌شود پیش از تحویل محصول، نسبت به استانداردسازی رطوبت آن اقدام نمایند.