تبیین ابعاد فرهنگی و اجتماعی واقعه غدیر در جامعه امروز

خبرگزاری مهر، گروه استانها: واقعه غدیر خم از برجستهترین و سرنوشتسازترین رخدادهای تاریخ اسلام به شمار میرود؛ رویدادی که نهتنها در بُعد اعتقادی، بلکه در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و تمدنی نیز تأثیری عمیق بر جهان اسلام بر جای گذاشته است. غدیر در نگاه شیعه تجلی استمرار رسالت نبوی و تبیین مسیر هدایت امت اسلامی در قالب اصل «ولایت» است؛ اصلی که جایگاه رهبری الهی و نقش آن در صیانت از ارزشهای دینی و تحقق عدالت اجتماعی را روشن میسازد.
این واقعه، افزون بر جایگاه کلامی و اعتقادی، حامل پیامهایی گسترده برای حیات فردی و جمعی مسلمانان است. غدیر بیانگر اهمیت مسئولیتپذیری، عدالتمحوری، حقمداری و ضرورت پیوند جامعه با رهبری الهی است؛ مفاهیمی که میتوانند بنیان انسجام، همبستگی و پیشرفت جوامع اسلامی را تقویت کنند. از همین رو، بازخوانی و تبیین ابعاد مختلف این رخداد تاریخی، تنها یک وظیفه مذهبی نیست، بلکه ضرورتی فرهنگی و اجتماعی برای نسل امروز به شمار میآید.
در شرایطی که جهان اسلام با چالشهای گوناگون فکری، فرهنگی و سیاسی روبهروست، بازگشت به پیام غدیر میتواند الهامبخش وحدت، عزت و حرکت در مسیر ارزشهای اصیل اسلامی باشد. تبدیل آموزههای غدیر به یک گفتمان زنده و جاری در سبک زندگی فردی و اجتماعی، میتواند زمینهساز تقویت هویت دینی، ارتقای اخلاق اجتماعی و تحکیم پیوند میان ایمان و عمل در جامعه اسلامی باشد.
غدیر منشور ماندگار ولایت و ضامن وحدت امت اسلامی است
حجت الاسلام سید محمد معلمی، امام جمعه تربت حیدریه در گفتگو با خبرنگار مهر عید سعید غدیر خم را یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین رویدادهای تاریخ اسلام دانست و اظهار کرد: غدیر، منشور ماندگار ولایت و ضامن وحدت امت اسلامی است.
امام جمعه تربت حیدریه این واقعه را یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین رویدادهای تاریخ اسلام دانست و گفت: غدیر تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه منشور هدایت، ولایت و تداوم مسیر نبوت است که باید ابعاد مختلف آن برای نسل جوان و آحاد جامعه تبیین شود.
وی با اشاره به جایگاه والای این عید در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: عید غدیر بزرگترین عید مسلمانان و یادآور روزی است که پیامبر اکرم (ص) به فرمان الهی، حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین و ولی مسلمانان معرفی کردند و مسیر هدایت امت اسلامی را برای همیشه روشن ساختند.
معلمی با بیان اینکه واقعه غدیر یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ اسلام به شمار میرود، افزود: پیام غدیر تنها مربوط به یک مقطع زمانی خاص نیست، بلکه پیامی جاودانه برای همه نسلها و همه جوامع اسلامی است. در حقیقت، غدیر بیانگر اهمیت رهبری الهی، ولایت و ضرورت حرکت جامعه در مسیر ارزشهای دینی و الهی است.
امام جمعه تربت حیدریه با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح واقعه غدیر در جامعه خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی ابعاد مختلف این رویداد بزرگ هستیم. دشمنان اسلام همواره تلاش کردهاند حقایق تاریخی و اعتقادی را کمرنگ جلوه دهند، از این رو وظیفه علما، نخبگان، فرهنگیان، رسانهها و فعالان دینی است که پیام غدیر را با زبانی روشن و متناسب با نیازهای نسل امروز تبیین کنند.
وی ادامه داد: اگر فرهنگ غدیر به درستی در جامعه نهادینه شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی کاهش خواهد یافت؛ چراکه غدیر مکتب مسئولیتپذیری، عدالتخواهی، حقمداری و دفاع از ارزشهای الهی است.
معلمی با اشاره به جایگاه ویژه غدیر در کلام بزرگان دین گفت: امام خمینی (ره) از غدیر به عنوان ادامه رسالت و ضامن بقای اسلام یاد کردهاند و مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید کردهاند که غدیر تنها مسئلهای تاریخی نیست، بلکه حقیقتی جاری در زندگی مسلمانان و محور وحدت و عزت امت اسلامی است.
امام جمعه تربت حیدریه با بیان اینکه عید غدیر فرصتی ارزشمند برای تقویت وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی است، اظهار کرد: برگزاری جشنهای مردمی، محافل معرفتی، نشستهای فرهنگی و برنامههای تبیینی میتواند زمینه آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با معارف اهل بیت (ع) و فلسفه غدیر را فراهم کند.
وی تصریح کرد: جوانان باید بدانند که غدیر تنها یک جشن مذهبی نیست، بلکه نماد حاکمیت ارزشهای الهی، عدالت و مسئولیتپذیری در جامعه اسلامی است و هرچه شناخت جامعه از این حقیقت بیشتر شود، زمینه رشد معنوی و اجتماعی نیز فراهمتر خواهد شد.
امام جمعه تربتحیدریه، با اشاره به فضیلتهای اخلاقی و مدیریتی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، به تبیین ابعاد مختلف شخصیت آن حضرت در عرصه حکمرانی و اداره جامعه پرداخت.
وی اظهار کرد: سیره امیرالمؤمنین(ع) سرشار از درسهای مدیریتی، اجتماعی و اخلاقی برای مدیران جامعه اسلامی است و هر مسئولی که به دنبال خدمت صادقانه به مردم باشد، میتواند از مکتب علوی بهرهمند شود.
امام جمعه تربتحیدریه عدالتمحوری را مهمترین ویژگی حکومت علوی دانست و افزود: حضرت علی(ع) در همه امور، عدالت را محور تصمیمات خود قرار میدادند و هیچگاه منافع شخصی، گروهی یا سیاسی را بر حقوق مردم ترجیح نمیدادند. این اصل میتواند چراغ راه مدیران در همه سطوح مدیریتی باشد.
معلمی با دعوت از مردم برای حضور پرشور در برنامههای عید غدیر، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ غدیر، ترویج فرهنگ ولایت، اخلاق، عدالت و خدمت به مردم است و همه ما وظیفه داریم با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای، پیام این واقعه عظیم را به نسلهای آینده منتقل کنیم تا چراغ هدایت غدیر همواره فروزان و راهگشای جامعه اسلامی باشد.
پیوند ناگسستنی غدیر و جریان مقاومت
حجت الاسلام شکاری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بردسکن، با تبریک عید سعید غدیر خم، این روز را تجلیگاه پیوند میان ولایت و مسیر استکبارستیزی ملت ایران دانست.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بردسکن با اشاره به جایگاه ویژه غدیر در فرهنگ اسلامی، اظهار داشت: غدیر نه تنها یک واقعه تاریخی، بلکه روز تجدید میثاق با آرمانهای بلند ولایت و نماد جبهه حق علیه باطل است؛ راهبردی که امروز نیز ملت سرفراز ایران را در نبرد نابرابر با نظام سلطه و اسرائیل غاصب پیش میبرد.
وی با یادآوری شکست توطئههای دشمنان در سایه ولایتمداری، عملیاتهایی نظیر طوفانالاقصی و وعده صادق را بخش کوچکی از پیروزیهای جبهه حق در برابر صهیونیستهای جنایتکار خواند و افزود: اسرائیل غاصب بیش از هر زمان دیگری در مسیر اضمحلال قرار دارد و شکست راهبردی استکبار در برابر ملت مقاوم ایران، ملموس است.
شکاری با بیان اینکه تقارن عید غدیر امسال با ایام ارتحال امام خمینی (ره) پیامآور عمق پیوند غدیر با انقلاب اسلامی است، عنوان کرد: این انقلاب بر مدار ولایت و امامت استوار گشته و خون پاک شهیدان همواره تضمینکننده تداوم این مسیر در برابر استکبار است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بردسکن با اشاره به یاد و خاطره شهدای مقاومت، از تجدید بیعت آحاد ملت با حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) بهعنوان خلف صالح و جانشین برحق ولایت سخن گفت و تأکید کرد: ایشان استوانه محکم ولایت در برابر طوفانهای فتنه و دشمنیهای آمریکای جهانخوار هستند و بیعت با ایشان، میثاقی استوار برای نابودی اسرائیل و پیروزی نهایی مستضعفان بر مستکبران است.
وی خاطرنشان کرد: امید است با تمسک به ولایت امیرالمؤمنین (ع)، به زودی شاهد انتقام سخت از رژیم صهیونیستی و طلیعه ظهور حضرت مهدی (عج) باشیم.
ولایتپذیری باید به سبک زندگی تبدیل شود
عبدالله ابراهیمی، یک کارشناس فرهنگی و مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ولایتپذیری باید از یک باور اعتقادی به یک سبک زندگی در جامعه اسلامی تبدیل شود.غدیر در نگاه شیعه تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه نقطه عطفی الهی در تاریخ اسلام و اعلام رسمی ولایت و امامت حضرت علی(ع) به شمار میآید؛ از همین رو وظیفه شیعیان در قبال این واقعه فراتر از برگزاری یک مراسم سالانه است و ابعاد اعتقادی، عملی و اجتماعی را در بر میگیرد.
این کارشناس فرهنگی و مذهبی با بیان اینکه نخستین وظیفه شیعیان در قبال غدیر «درک صحیح و عمیق از این واقعه» است، افزود: غدیر صرفاً یک مسئله سیاسی نبود، بلکه انتخابی الهی برای هدایت امت اسلامی به شمار میرود. بر همین اساس، شیعیان باید به ولایت به عنوان امری الهی ایمان داشته باشند و جایگاه امامت را بهعنوان مرجع هدایت دینی و معنوی جامعه به درستی تبیین کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف شیعه، احیای شعائر غدیر و زنده نگه داشتن پیام این واقعه است. برگزاری مجالس، نشستهای علمی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت رسانهها و ابزارهای نوین برای معرفی حقیقت غدیر میتواند نقش مهمی در انتقال این پیام به نسلهای جدید داشته باشد.
ابراهیمی با اشاره به بُعد اجتماعی و سیاسی واقعه غدیر گفت: غدیر در حقیقت مرزبندی میان حق و باطل را مشخص کرد و شیعیان باید در طول تاریخ بر معیار ولایت پایبند بمانند. همچنین مقابله با تحریف جایگاه اهلبیت(ع) و تلاش برای تقویت وحدت میان مسلمانان بر پایه معارف اهلبیت از دیگر وظایف مهم در این زمینه است.
کارشناس فرهنگی و مذهبی با تأکید بر بُعد تربیتی پیام غدیر افزود: غدیر تنها معرفی یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه الگوسازی از سیره و شخصیت امیرالمؤمنین علی(ع) است. شیعیان باید با الگوگیری از عدالتخواهی، تقوا و مسئولیتپذیری آن حضرت، در مسیر اصلاح فردی و اجتماعی گام بردارند.
وی خاطرنشان کرد: در حقیقت مهمترین وظیفه شیعه نسبت به غدیر، تبدیل این حقیقت تاریخی به یک سبک زندگی است؛ به گونهای که ولایتپذیری و تبعیت از آموزههای اهلبیت(ع) محور رفتار فردی و اجتماعی جامعه اسلامی قرار گیرد.
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