دشمن جنگ را به عرصه های اقتصادی و فرهنگی کشانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های نماز عید سعید قربان که در امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد، با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه امت اسلامی اظهار کرد: صهیونیست‌ها و دشمنان اسلام در حوزه اقتصاد، فرهنگ و حتی مسائل اجتماعی، برنامه‌ریزی دقیقی برای ضربه زدن به جامعه اسلامی دارند و گاهی برخی غفلت‌ها و همراهی‌های داخلی نیز به تحقق این اهداف کمک می‌کند.

امام جمعه کاشمر افزود: دشمن با شناسایی نقاط ضعف، از مسیرهای مختلفی مانند اقتصاد و فرهنگ وارد می‌شود و می‌کوشد با ترویج بی‌بندوباری و سست کردن بنیان‌های اخلاقی، سبک زندگی اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه حمله به حجاب و ارزش‌های دینی از روی دلسوزی نیست، گفت: دشمنان با ابزارهای گوناگون تلاش می‌کنند باورها و هویت دینی جامعه را تضعیف کنند و متأسفانه در داخل نیز برخی آگاهانه یا ناآگاهانه در این مسیر با آنان همراهی می‌کنند.

طاهری همچنین با اشاره به حوادث و جنایات رخ داده علیه ملت‌های مسلمان، تصریح کرد: امروز جهان اسلام همچنان با دشمنی‌ها و جنایت‌های رژیم صهیونیستی روبه‌روست و باید در برابر این جبهه با هوشیاری، وحدت و ایستادگی عمل کرد.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه دشمنان در هر حوزه‌ای از جمله نظامی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال نفوذ و ضربه‌زدن هستند، خاطرنشان کرد: اگر در برابر این هجمه‌ها محکم بایستیم، می‌توانیم از آسیب‌های جدی جلوگیری کنیم.

وی بر لزوم تقویت روحیه مقاومت، حفظ هویت دینی و مقابله با استکبار جهانی تأکید کرد و گفت: قربانی واقعی در عید قربان، قربانی کردن خواسته‌های نفسانی و آمادگی برای دفاع از حق، دین و ارزش‌های اسلامی است.