به گزارش خبرنگار، کیارش بیرانوند، عصر سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون صدور مجوز اداره‌کل شیلات با تشریح آخرین مصوبات کمیسیون، اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه ظرفیت‌های آبزی‌پروری استان، کمیسیون صدور مجوزهای شیلات لرستان با حضور تمامی معاونین، روسای گروه‌های مهندسی، آموزش و ترویج، توسعه و آبزی‌پروری، بازرسی و امور شهرستان‌ها برگزار شد و پرونده متقاضیان واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفت.

هموار شدن مسیر استقرار و تولید با صدور موافقت اصولی

وی افزود: پس از تطبیق دقیق شرایط متقاضیان با استانداردهای قانونی و فنی، مجوزهای موافقت اصولی برای افراد واجد شرایط صادر شد تا مسیر استقرار و تولید در مزارع آبزی‌پروری هموار گردد.

خروج از نگاه صرفاً اداری؛ رویکردی یکپارچه در صدور مجوزها

مدیرکل شیلات لرستان با تأکید بر رویکرد یکپارچه در فرآیند صدور مجوزها، خاطرنشان کرد: حضور همزمان رؤسای تمام گروه‌های کلیدی از مهندسی و توسعه تا بازرسی و امور شهرستان‌ها در این کمیسیون، نشان‌دهنده عزم جدی برای خروج از نگاه صرفاً اداری است.

وی ادامه داد: این تعامل باعث می‌شود مجوزها بر اساس معیارهای مهندسی و نظارتی صادر شوند و از بروز هرگونه تداخل یا مشکل در آینده جلوگیری شود.

تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری؛ هدف اصلی کمیسیون مجوزها

بیرانوند با اشاره به اهمیت تسریع در فرآیند سرمایه‌گذاری در صنعت شیلات استان، تصریح کرد: این تصمیمات در راستای تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان صنعت شیلات اتخاذ شده است.

مدیرکل شیلات لرستان یادآور شد: هدف ما قانونی کردن فعالیت‌ها و صدور به‌موقع مجوزهاست تا تولید پروتئین آبی در استان رشد یابد و پایداری اقتصادی مزارع تأمین شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، شاهد جهش قابل توجهی در تولید آبزیان و اشتغال‌زایی در لرستان باشیم.