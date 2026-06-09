محدودیت جریان برق در برخی مناطق رومشکان به منظور تعمیرات شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق لرستان اعلام کرد که به منظور افزایش پایداری شبکهها و جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته، و با توجه به ضرورت انجام تعمیرات و بهسازی تأسیسات برقرسانی، امکان محدودیت جریان برق در روز چهارشنبه ۲۰ خرداد در شهرستان رومشکان وجود دارد.
فیدر شهید گمنام؛ قطع برق از ساعت ۸ تا ۹ صبح
بر اساس این اطلاعیه، فیدر شهید گمنام روز چهارشنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح به منظور انجام تعمیرات، دچار محدودیت جریان برق خواهد شد.
مناطق تحت تأثیر شامل ضلع جنوبی شهر چغابل و ضلع جنوبی روستاهای رحمال لالوند، محمدآباد گراوند و دوراهی بازوند خواهد بود.
فیدر بازوند؛ قطع برق از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح
همچنین فیدر بازوند در همین روز از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح به منظور انجام برنامه تعمیرات و سیمکشی فیدر مطهری، با محدودیت جریان برق مواجه خواهد بود.
مناطق تحت تأثیر شامل ضلع جنوبی شهر چغابل و ضلع جنوبی روستاهای رحمال لالوند، محمدآباد گراوند، دوراهی بازوند، کهریز و گیژان است.
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