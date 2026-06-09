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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱

محدودیت جریان برق در برخی مناطق رومشکان به منظور تعمیرات شبکه

محدودیت جریان برق در برخی مناطق رومشکان به منظور تعمیرات شبکه

رومشکان- شرکت توزیع نیروی برق لرستان اعلام کرد: به منظور تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی، محدودیت جریان برق در برخی مناطق شهرستان رومشکان اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق لرستان اعلام کرد که به منظور افزایش پایداری شبکه‌ها و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته، و با توجه به ضرورت انجام تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی، امکان محدودیت جریان برق در روز چهارشنبه ۲۰ خرداد در شهرستان رومشکان وجود دارد.

فیدر شهید گمنام؛ قطع برق از ساعت ۸ تا ۹ صبح

بر اساس این اطلاعیه، فیدر شهید گمنام روز چهارشنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح به منظور انجام تعمیرات، دچار محدودیت جریان برق خواهد شد.

مناطق تحت تأثیر شامل ضلع جنوبی شهر چغابل و ضلع جنوبی روستاهای رحمال لالوند، محمدآباد گراوند و دوراهی بازوند خواهد بود.

فیدر بازوند؛ قطع برق از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح

همچنین فیدر بازوند در همین روز از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح به منظور انجام برنامه تعمیرات و سیم‌کشی فیدر مطهری، با محدودیت جریان برق مواجه خواهد بود.

مناطق تحت تأثیر شامل ضلع جنوبی شهر چغابل و ضلع جنوبی روستاهای رحمال لالوند، محمدآباد گراوند، دوراهی بازوند، کهریز و گیژان است.

کد مطلب 6855499

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