به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در بازدید میدانی از ۲ پروژه در حال ساخت مدرسه در روستاهای بازویی و عالیحسینی بخش مرکزی شهرستان، آخرین وضعیت اجرایی این طرحهای آموزشی را مورد بررسی قرار داد.
فرماندار تنگستان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق روستایی، اظهار کرد: تامین بخشی از اعتبار این دو پروژه در سال گذشته از محل تملک دارایی شهرستان انجام شده و تلاش میکنیم امسال اعتبار لازم برای تکمیل آنها فراهم شود.
وی افزود: فراهمسازی فضاهای آموزشی استاندارد، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تحصیل دانشآموزان و کاهش محرومیت آموزشی در روستاها دارد.
فرماندار تنگستان همچنین هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط را ضروری دانست و تصریح کرد: اجرای سریعتر این پروژهها میتواند زمینه بهرهبرداری بهموقع از این مدارس را فراهم کند و شرایط مناسبی برای تحصیل دانشآموزان منطقه بهوجود آورد.
وی خاطرنشان کرد: تکمیل و بهرهبرداری از این مدارس از مطالبات مهم مردم روستاهای بازویی و عالیحسینی بوده و مجموعه دولت در تنگستان با جدیت روند پیشرفت این طرحها را با همکاری نماینده محترم و مجموعه نوسازی مدارس و آموزش و پرورش دنبال خواهد کرد.
در این بازدید که با حضور جمعی از مسئولان محلی و عوامل اجرایی پروژهها انجام شد، فرماندار تنگستان ضمن گفتوگو با دستاندرکاران ساخت مدارس، خواستار تسریع در روند اجرایی این پروژهها و رفع موانع شد.
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