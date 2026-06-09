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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

استقبال مهمانان مهدیشهر از نان سنگسری؛ کیفیت نان افزایش می‌یابد

استقبال مهمانان مهدیشهر از نان سنگسری؛ کیفیت نان افزایش می‌یابد

مهدیشهر- فرماندار مهدیشهر از استقبال گردشگران و مهمانان این شهرستان از نان سنگسری خبر داد و گفت: کیفیت نان افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد شامگاه سه شنبه در دیدار با مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در محل دفتر فرماندار به کیفیت بالای نان سنگسری اشاره کرد و افزود: گردشگران و میهمان های این شهرستان از این نان استقبال خوبی نشان دادند.

وی با اشاره به اینکه این نوع نان در مهدیشهر طرفداران زیادی دارد، اضافه کرد: نان سنتی سنگسری با کیفیت خوبی عرضه می شود.

فرماندار مهدیشهر به آزاد پز شدن دو واحد نانوایی سنتی اشاره کرد و تصریح داشت: تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شده است.

خداداد با تاکید به اینکه مشکلات نانوایان پیگیری می شود، اظهار کرد: با توجه به ذائقه مردم ارتقا کیفیت نان نیز در دستور کار است.

وی افزود: از واحدهای نانوایی بازرسی لازم انجام می شود تا حقوق مردم صیانت و از تخلفات احتمالی پیشگیری شود.

کد مطلب 6855513

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