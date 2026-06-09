به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد شامگاه سه شنبه در دیدار با مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در محل دفتر فرماندار به کیفیت بالای نان سنگسری اشاره کرد و افزود: گردشگران و میهمان های این شهرستان از این نان استقبال خوبی نشان دادند.

وی با اشاره به اینکه این نوع نان در مهدیشهر طرفداران زیادی دارد، اضافه کرد: نان سنتی سنگسری با کیفیت خوبی عرضه می شود.

فرماندار مهدیشهر به آزاد پز شدن دو واحد نانوایی سنتی اشاره کرد و تصریح داشت: تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شده است.

خداداد با تاکید به اینکه مشکلات نانوایان پیگیری می شود، اظهار کرد: با توجه به ذائقه مردم ارتقا کیفیت نان نیز در دستور کار است.

وی افزود: از واحدهای نانوایی بازرسی لازم انجام می شود تا حقوق مردم صیانت و از تخلفات احتمالی پیشگیری شود.