علی خزایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهدیدات اخیر توسط ترامپ علیه کشورمان اظهار داشت: برای همه مردم جهان، به ویژه کارگران، فرماندهان نظامی، سیاستمداران خردمند و نخبگان، روشن شده است که ملت بزرگ ایران به زیر بار هیچ تهدیدی نمی‌رود.

وی با اشاره به تاریخچه تقابل ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از انقلاب اسلامی افزود: جنگ ظالمانه، وحشیانه و بی‌رحمانه‌ای که رژیم تروریستی آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی برای بار چندم پس از پیروزی انقلاب علیه ملت ایران به راه انداختند، ثابت کرد که ملت ایران محکم و استوار ایستاده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: فرماندهان نیروهای مسلح، رزمندگان در میدان جهاد سخت و مردم در خیابان‌ها، همه ذیل ولایت متحد شدند و الحمدلله دشمن را در هم شکستند.

خزایی تأکید کرد: دشمنی که در ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی شکست خورده، اساساً در جایگاهی نیست که بخواهد ملت ایران را تهدید کند، این دشمن شکست‌خورده در قد و قواره تهدید کردن نیست و این پیام مهمی است که باید به شیطان زرد برسد.

وی با بیان اینکه دوران بزن در رو به پایان رسیده است، گفت: همانطور که قائد شهید فرمودند، اگر کسی یک ضربه بزند، ده ضربه خواهد خورد، هر تهدیدی که علیه ملت ایران عملی شود، پاسخ ما چندین برابر خواهد بود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس با تأکید بر تغییر راهبرد نظامی کشور تصریح کرد: رسانه‌های دشمن خود اعتراف کرده‌اند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی راهبرد، رویکرد و دکترین خود را تغییر داده و دکترین نیروهای مسلح ایران به «حمله پیش‌دستانه» تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: پس از اینکه گروه‌های مسلح ما به رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنایات در لبنان هشدار دادند و این رژیم توجه نکرد، دیدید که چه بلایی سر آنها آمد، این همان تغییر راهبرد است.

خزایی در پایان گفت: این لفاظی‌های آلوده و شیطانی رئیس جمهور کشور تروریستی آمریکا هیچ تأثیری بر روحیه ملت و نیروهای مسلح ایران نخواهد گذاشت،حتی اگر این تهدیدها عملی شود، باز هم ملت ایران و نیروهای مسلح نخواهند ترسید و به لطف خدا و هدایت مقام معظم رهبری، از پس هر دشمنی برمی‌آیند.