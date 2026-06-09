مقتدایی: آمریکا در برابر ایران به جایگاه درماندگی رسیده است

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر سقوط یک فروند بالگرد آمریکایی در تنگه هرمز اظهار کرد: از اظهارات ترامپ می‌توان به‌روشنی دریافت که آمریکا در جایگاه یک امپراتوری شکست‌خورده قرار گرفته و دیگر توان تحمیل اراده خود را ندارد.



وی با اشاره به اینکه ترامپ در گذشته ادعا می‌کرد می‌تواند همه توان ایران را از بین ببرد، افزود: امروز همان فرد در موقعیتی قرار گرفته که برای پاسخ و واکنش ایران پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی، در واقع در حال درخواست سناریوی مقابله و اقدام متقابل است؛ موضوعی که به‌خوبی نشان می‌دهد آمریکا تا چه اندازه در موضع ضعف قرار گرفته است.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه امروز در افکار عمومی جهان دیده می‌شود، چیزی جز نمایش آشکار شکست‌ها و ناکامی‌های گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست؛ شکستی که در ادامه حدود ۱۰۰ روز تجاوز و تلاش برای براندازی نظام اسلامی، به‌جای تحقق اهدافشان، آنان را در بن‌بستی از دشمنی و تقابل با ایران گرفتار کرده است.



مقتدایی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در جایگاه قدرت و ابتکار عمل قرار دارد، گفت: امروز ایران مقتدرانه ایستاده و طرف مقابل در موضعی خوار، منفعل و نیازمند التماس برای یافتن راهی جهت رهایی از وضعیت موجود قرار گرفته است.



وی ابراز کرد: شرایط کنونی نشان می‌دهد که معادلات قدرت در منطقه و جهان تغییر کرده و جمهوری اسلامی ایران توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های خود، دشمنان را به نقطه‌ای برساند که ناچار به پذیرش واقعیت‌های جدید باشند.