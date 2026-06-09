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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

مقتدایی: آمریکا در برابر ایران به جایگاه درماندگی رسیده است

مقتدایی: آمریکا در برابر ایران به جایگاه درماندگی رسیده است

اصفهان- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آنچه امروز از سخنان رئیس‌جمهور آمریکا دیده می‌شود، نشانه‌ای روشن از شکست راهبردی واشنگتن و درماندگی آمریکا است.

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر سقوط یک فروند بالگرد آمریکایی در تنگه هرمز اظهار کرد: از اظهارات ترامپ می‌توان به‌روشنی دریافت که آمریکا در جایگاه یک امپراتوری شکست‌خورده قرار گرفته و دیگر توان تحمیل اراده خود را ندارد.

وی با اشاره به اینکه ترامپ در گذشته ادعا می‌کرد می‌تواند همه توان ایران را از بین ببرد، افزود: امروز همان فرد در موقعیتی قرار گرفته که برای پاسخ و واکنش ایران پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی، در واقع در حال درخواست سناریوی مقابله و اقدام متقابل است؛ موضوعی که به‌خوبی نشان می‌دهد آمریکا تا چه اندازه در موضع ضعف قرار گرفته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه امروز در افکار عمومی جهان دیده می‌شود، چیزی جز نمایش آشکار شکست‌ها و ناکامی‌های گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست؛ شکستی که در ادامه حدود ۱۰۰ روز تجاوز و تلاش برای براندازی نظام اسلامی، به‌جای تحقق اهدافشان، آنان را در بن‌بستی از دشمنی و تقابل با ایران گرفتار کرده است.

مقتدایی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در جایگاه قدرت و ابتکار عمل قرار دارد، گفت: امروز ایران مقتدرانه ایستاده و طرف مقابل در موضعی خوار، منفعل و نیازمند التماس برای یافتن راهی جهت رهایی از وضعیت موجود قرار گرفته است.

وی ابراز کرد: شرایط کنونی نشان می‌دهد که معادلات قدرت در منطقه و جهان تغییر کرده و جمهوری اسلامی ایران توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های خود، دشمنان را به نقطه‌ای برساند که ناچار به پذیرش واقعیت‌های جدید باشند.

کد مطلب 6855536

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