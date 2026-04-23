به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن‌پور شامگاه پنج شنبه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روزهایی را سپری می‌کنیم که نه «جنگ است و نه صلح» اظهار کرد: مردم ایران سومین جنگ تحمیلی رژیم آمریکایی را تجربه می‌کنند، جنگی ناعادلانه که جهان قضاوت خواهند کرد که حمله دشمن به جمهوری اسلامی ایران ناجوانمردانه و به دور از انصاف و عدالت بوده و بر پایه ادعاهای دروغ صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی استان گیلان،با اشاره به حضور مردم در تجمعات اخیر افزود: در این اجتماع، پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب را مشاهده کردیم؛ مردمی که در طول سال‌ها ثابت کرده‌اند پای ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وی گفت:در ماه رمضان شاهد «جنگ آشوب و فتنه و جنگ تحمیلی سوم» بودیم و اکنون با گذشت بیش از ۵۰ روز، شکوه حضور مردم در صحنه نشان‌دهنده عمق بصیرت و آگاهی آنان نسبت به جمهوری اسلامی است.

سردار حسن پور با بیان اینکه در هر نبرد سه عامل اثرگذار « حضور مردم»، «نقش رسانه »و «امنیت» وجود دارد، افزود:اگر رسانه روایت درست ارائه دهد، ملت را به اوج آگاهی و پیروزی می‌رساند. همچنین نیروهای امنیتی با عزم و اراده در صحنه حضور داشته و دارند.

وی با گرامیداشت یاد سردار شهید نائینی، کار رسانه را بسیار اثرگذار دانست و تصریح کرد: رسانه آنقدر اثرگذار است که دشمنان نظام تاب نیاوردند و سخنگوی این نهاد را به شهادت رساندند.

فرمانده انتظامی استان گیلان،حضور مردم را «با شکوه خاص» عنوان کرد و آن را پشتوانه‌ای بزرگ برای پیروزی ایران دانست.

وی حضور مردم در صحنه را نشانه‌ای از استحکام و تداوم مسیر جمهوری اسلامی بیان کردو گفت:ضمن این حضور با توکل به خدا و توسل به ائمه اطهارایران پیروزی حتمی خواهد داشت.