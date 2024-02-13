  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۷

سرلشکر رشید:

دشمنان به دنبال آزمون اراده و قدرت ما نباشند

دشمنان به دنبال آزمون اراده و قدرت ما نباشند

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) گفت: دشمن می‌داند که همواره تحرکات آنها را رصد می‌کنیم و آماده‌ایم در صورت تعرض به ایران اسلامی، هزینه‌ای بیش از دستاوردها بر آن‌ها تحمیل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، «سرلشکر غلامعلی رشید» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) در «همایش تخصصی بهداری رزمی در جنگ‌های آینده» در جمع فرماندهان نیروهای مسلح و پزشکان، اظهار داشت: ملت شریف ایران در یوم الله ۲۲ بهمن با راهپیمایی گسترده و با شکوه خود، یک حماسه دیگر را خلق کردند. میلیون‌ها نفر از ملت بزرگ ایران به صحنه آمدند و در یک حرکت سرنوشت ساز، فضای غبار آلودی را که طی ماه‌ها، رسانه‌های معاند با ده‌ها هزار دروغ ساخته بودند، نابود و به نفع اسلام، انقلاب و ایران عزیز تغییر دادند.

وی ادامه داد: هر بار که ملت ایران خطری را نسبت به انقلاب اسلامی احساس می‌کنند، به صحنه می آیند و در حقیقت به همه دشمنان اعلام می‌کنند، با ما طرف هستید و این ما ملت ایران هستیم که برای حفظ دین و ایران عزیز و نظام جمهوری اسلامی ایران حاضر به هر نوع فداکاری هستیم و این بزرگترین پیام ۲۲ بهمن است.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تصریح کرد: امیدواریم که دولت کنونی موفق به حل مسایل و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی شود. به هر میزانی که با افزایش توانمندی مدیریتی و کارآمدی دولت در پاسخ به نیازمندی و مشکلات مردم مواجه شویم، به همان میزان پیوستگی میان مطالبات اجتماعی و اقتصادی با مسایل سیاسی و امنیتی با تحریک دشمنان در خارج، دچار گسست خواهد شد.

امیدواریم انتخابات اسفند با مشارکت بالایی محقق شود

سرلشکر رشید گفت: برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری به اعتبار ارزیابی میزان مشارکت مردم، مهمترین آزمون سیاسی و اجتماعی در سال جاری است که امیدواریم انتخابات اسفند ۱۴۰۲ با مشارکت بالایی محقق شود.

وی با اشاره به مأموریت و وظایف قرارگاه مرکزی خاتم در جنگ احتمالی آینده، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همواره با نظر به تغییر ماهیت تهدیدات و منطبق با مشخصه‌های جنگ آینده، ارتقای آمادگی‌های دفاعی - تهاجمی را در دستور کار خود دارند و دشمن می‌داند که همواره تحرکات آنها را رصد می‌کنیم و آماده هستیم در صورت خطا در محاسبه و تعرض به ایران اسلامی، هزینه‌ای بیش از دستاوردها بر آنها تحمیل کنیم و اقدام تاکتیکی آنها را با انتخاب زمان و مکان و همچنین استفاده از ابزار مناسب و روش‌های محاسبه نشده، به شکست راهبردی تبدیل می‌کنیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) ادامه داد: فرماندهان ما از نسل جنگ و انقلاب و فرزندان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب هستند که جنگ را با جنگ آموخته‌اند و مایل نیستیم دشمن به دنبال آزمون اراده و قدرت ما باشد زیرا قطعاً تحمل هزینه‌های رویارویی گسترده و همه جانبه را نخواهد داشت، بنابراین باورپذیری قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دشمن حتماً هزینه کمتری را به دنبال خواهد داشت.

سرلشکر رشید در ادامه به راهبردها و نقش و وظایف چهارگانه طب رزمی در جنگ متأثر از تجربه هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های جاری طی سه دهه گذشته در سطح منطقه، پرداخت و گفت: وظایف طب رزم شامل: رسیدگی و درمان مجروحان در صحنه نبرد (قبل از انتقال به سامانه‌های جراحی سیار و بیمارستان‌های صحرایی)، ایجاد ظرفیت‌های بهداشتی درمانی در خطوط نبرد، طراحی یک زنجیره امداد و انتقال مناسب و کارآمد با به کارگیری همه امکانات کشوری و لشکری و ایجاد ظرفیت برای مقابله با بیوتروریسم در صحنه نبرد آینده است که باید مورد دقت و توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6022892
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها