دشمنان به دنبال آزمون اراده و قدرت ما نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، «سرلشکر غلامعلی رشید» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) در «همایش تخصصی بهداری رزمی در جنگ‌های آینده» در جمع فرماندهان نیروهای مسلح و پزشکان، اظهار داشت: ملت شریف ایران در یوم الله ۲۲ بهمن با راهپیمایی گسترده و با شکوه خود، یک حماسه دیگر را خلق کردند. میلیون‌ها نفر از ملت بزرگ ایران به صحنه آمدند و در یک حرکت سرنوشت ساز، فضای غبار آلودی را که طی ماه‌ها، رسانه‌های معاند با ده‌ها هزار دروغ ساخته بودند، نابود و به نفع اسلام، انقلاب و ایران عزیز تغییر دادند.

وی ادامه داد: هر بار که ملت ایران خطری را نسبت به انقلاب اسلامی احساس می‌کنند، به صحنه می آیند و در حقیقت به همه دشمنان اعلام می‌کنند، با ما طرف هستید و این ما ملت ایران هستیم که برای حفظ دین و ایران عزیز و نظام جمهوری اسلامی ایران حاضر به هر نوع فداکاری هستیم و این بزرگترین پیام ۲۲ بهمن است.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تصریح کرد: امیدواریم که دولت کنونی موفق به حل مسایل و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی شود. به هر میزانی که با افزایش توانمندی مدیریتی و کارآمدی دولت در پاسخ به نیازمندی و مشکلات مردم مواجه شویم، به همان میزان پیوستگی میان مطالبات اجتماعی و اقتصادی با مسایل سیاسی و امنیتی با تحریک دشمنان در خارج، دچار گسست خواهد شد.

امیدواریم انتخابات اسفند با مشارکت بالایی محقق شود

سرلشکر رشید گفت: برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری به اعتبار ارزیابی میزان مشارکت مردم، مهمترین آزمون سیاسی و اجتماعی در سال جاری است که امیدواریم انتخابات اسفند ۱۴۰۲ با مشارکت بالایی محقق شود.

وی با اشاره به مأموریت و وظایف قرارگاه مرکزی خاتم در جنگ احتمالی آینده، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همواره با نظر به تغییر ماهیت تهدیدات و منطبق با مشخصه‌های جنگ آینده، ارتقای آمادگی‌های دفاعی - تهاجمی را در دستور کار خود دارند و دشمن می‌داند که همواره تحرکات آنها را رصد می‌کنیم و آماده هستیم در صورت خطا در محاسبه و تعرض به ایران اسلامی، هزینه‌ای بیش از دستاوردها بر آنها تحمیل کنیم و اقدام تاکتیکی آنها را با انتخاب زمان و مکان و همچنین استفاده از ابزار مناسب و روش‌های محاسبه نشده، به شکست راهبردی تبدیل می‌کنیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) ادامه داد: فرماندهان ما از نسل جنگ و انقلاب و فرزندان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب هستند که جنگ را با جنگ آموخته‌اند و مایل نیستیم دشمن به دنبال آزمون اراده و قدرت ما باشد زیرا قطعاً تحمل هزینه‌های رویارویی گسترده و همه جانبه را نخواهد داشت، بنابراین باورپذیری قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دشمن حتماً هزینه کمتری را به دنبال خواهد داشت.

سرلشکر رشید در ادامه به راهبردها و نقش و وظایف چهارگانه طب رزمی در جنگ متأثر از تجربه هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های جاری طی سه دهه گذشته در سطح منطقه، پرداخت و گفت: وظایف طب رزم شامل: رسیدگی و درمان مجروحان در صحنه نبرد (قبل از انتقال به سامانه‌های جراحی سیار و بیمارستان‌های صحرایی)، ایجاد ظرفیت‌های بهداشتی درمانی در خطوط نبرد، طراحی یک زنجیره امداد و انتقال مناسب و کارآمد با به کارگیری همه امکانات کشوری و لشکری و ایجاد ظرفیت برای مقابله با بیوتروریسم در صحنه نبرد آینده است که باید مورد دقت و توجه قرار گیرد.