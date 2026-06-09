https://mehrnews.com/x3chkK ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۷ کد مطلب 6855625 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۷ مردم خوی پای انقلاب و رهبری ایستادهاند ارومیه - مردم انقلابی خوی سه شنبه شب با تجمع باشکوه در خیابان با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. دریافت 10 MB کد مطلب 6855625 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم دلگان به ایستگاه صدم رسید خیابانهای کرج صحنه بیعت با رهبر انقلاب صد شب ایستادگی و مقاومت در خیابان های زاهدان صد و یکمین شب میدان داری آستارایی ها برای وطن شب صد و یکم؛ همآوایی قلمها و پرچمها در اردستان برچسبها تجمع مردمی شهرستان خوی بیعت با رهبر انقلاب
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