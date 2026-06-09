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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۷

مردم خوی پای انقلاب و رهبری ایستاده‌اند

مردم خوی پای انقلاب و رهبری ایستاده‌اند

ارومیه - مردم انقلابی خوی سه شنبه شب با تجمع باشکوه در خیابان با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

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کد مطلب 6855625

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