https://mehrnews.com/x3chkS ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۶ کد مطلب 6855632 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۶ حماسه خیابان در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۱ رسید ارومیه - مردم ولایی میاندوآب در تداوم شب های اقتدار ملی سه شنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6855632 کپی شد مطالب مرتبط صد و یکمین شب میدان داری آستارایی ها برای وطن صد شب ایستادگی و مقاومت در خیابان های زاهدان خیابانهای کرج صحنه بیعت با رهبر انقلاب تجدید میثاق مردم تبریز با رهبری در صد و یکمین اجتماع شبانه حماسه حضور مردم دلگان به ایستگاه صدم رسید برچسبها تجمع مردمی فرمانداری میاندوآب بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما