  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۶

حماسه خیابان در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۱ رسید

حماسه خیابان در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۱ رسید

ارومیه - مردم ولایی میاندوآب در تداوم شب های اقتدار ملی سه شنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند.

دریافت 27 MB
کد مطلب 6855632

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها