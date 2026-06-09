https://mehrnews.com/x3chkw ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸ کد مطلب 6855614 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸ صد و یکمین شب میدان داری آستارایی ها برای وطن آستارا- صد و یکمین اجتماع شبانه و گسترده مردم بندر آستارا برای وطن در این شهرستان برگزار شد. دریافت 9 MB ویدئو: علی ساسانیان کد مطلب 6855614 کپی شد مطالب مرتبط صد شب مقاومت و ایستادگی مردم آستارا در میدان حماسه خیابان در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۱ رسید جشن عید غدیر در نود و پنجمین شب تجمع مردم آستارا اجرای فعالیتهای هنری هنرمندان کردستانی در تجمع شبانه یکصدمین اجتماع شبانه مردم سنندج در میدان با اجرای فعالیتهای فرهنگی اجتماع مردم آستارا به شب هشتاد و چهارم رسید آستارا در شب هشتاد و سوم؛ باران هم مانع حضور مردم نشد مردم خوی پای انقلاب و رهبری ایستادهاند برچسبها آستارا تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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