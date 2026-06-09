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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸

صد و یکمین شب میدان داری آستارایی ها برای وطن

صد و یکمین شب میدان داری آستارایی ها برای وطن

آستارا- صد و یکمین اجتماع شبانه و گسترده مردم بندر آستارا برای وطن در این شهرستان برگزار شد.

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ویدئو: علی ساسانیان

کد مطلب 6855614

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