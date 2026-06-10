https://mehrnews.com/x3chkL ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۱ کد مطلب 6855626 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۱ صد و یکمین شب تجلی وحدت و اقتدار مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو صد و یکمین شب تجلی وحدت و اقتدار مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6855626 کپی شد مطالب مرتبط پیام حضور مردم دیار آفتاب در تجمعات شبانه و حمایت از جبهه مقاومت حضور حماسی مردم دیار آفتاب در خیابان ایران با شمارش ۱۰۱ آغاز شد حماسه آفرینی مردم خمین در ایستگاه صدم قرار عاشقی برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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