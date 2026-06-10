https://mehrnews.com/x3chPb ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۳ کد مطلب 6856774 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۳ شکوه وحدت مردم ساوه در شب صد و دوم بیعت با رهبر معظم انقلاب ساوه- در این ویدئو شکوه وحدت مردم ساوه در شب صد و دوم بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6856774 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و دومین شب قرار عاشقی حضور شبانه مردم گرگان در حمایت از ارزشهای انقلاب ادامه دارد اجتماع حماسی مردم فراهان در شب صد و یکم دفاع از میهن صد و یکمین شب تجلی وحدت و اقتدار مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما