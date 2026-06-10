وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه البرز/ وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد شد

توحید شیریزاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، از رشد ۸۰ درصدی تحقق اعتبارات عمرانی در سال گذشته خبر داد و چشمانداز اقتصادی سال آینده را با وجود برخی متغیرهای سیاسی، مثبت ارزیابی کرد.
وی در تشریح عملکرد مالی استان اظهار داشت: با وجود برخی مشکلات بهجامانده از گذشته، اتفاق بسیار خوبی در حوزه اعتبارات عمرانی رقم خورد و موفق شدیم عملکردی بالغ بر ۸۰ درصد را به ثبت برسانیم که نسبت به دورههای قبل یک جهش محسوب میشود و بسیاری از این توفیقات پیشتر محقق نشده بود.
وی با اشاره به شرایط سیاسی کشور و استقرار دولت چهاردهم افزود: با اعتمادی که مردم شریف ایران رقم زدند، طبیعتاً سیاستهای کلان با عوامل مختلفی روبرو خواهد بود. اما بر اساس تحلیلهای موجود، به لطف خداوند و با اتکا به ظرفیتهای داخلی، بهبود شاخصها اتفاق خواهد افتاد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه البرز با ارائه یک پیشبینی صریح از آینده بازار و اقتصاد کشور تصریح کرد: خبر خوبی که میتوانم به مردم بدهم این است که وضعیت در سالهای آتی بهتر از امروز خواهد بود. ما شاهد بهبود متغیرهای اقتصادی، تقویت جبهه مقاومت و ارتقای معیشت مردم عزیز خواهیم بود.
شیریزاد در عین حال به واقعیتهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در مسیر اجرای برنامهها، نوسانات طبیعی قیمتها امری گریز ناپذیر است و ممکن است شاهد افزایش مقطعی در برخی قیمتها باشیم، اما این روند در بستر یک تحول و انقلاب اقتصادی مدیریت خواهد شد تا در نهایت به ثبات و رفاه عمومی بیانجامد.
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