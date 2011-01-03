مهلت ارسال آثار به مسابقه ادبیات نمایشی کودک و نوجوان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام دبیرخانه سومین مسابقه سراسری ادبیات نمایشی با موضوع کودک و نوجوان که توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با حمایت اداره‌ کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، مهلت ارسال آثار به این مسابقه تا 15 دی‌ماه تمدید شد. این مهلت دیگر تمدید نمی‌شود.



این مسابقه در دو بخش مقاله‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی برگزار می‌شود. در بخش مقاله‌نویسی موضوعات مطرح شده باید مرتبط با تئاتر کودک و نوجوان باشند و در بخش نمایشنامه‌نویسی هم باید مضامین مرتبط با کودک و شهر مد نظر قرار گیرند.



مراسم پایانی سومین مسابقه سراسری ادبیات نمایشی با موضوع کودک و نوجوان اول اسفندماه برگزار می‌شود.