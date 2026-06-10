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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۷

تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان به رغم آتش‌بس

تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان به رغم آتش‌بس

منابع خبری از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی ، جنگنده های رژیم متجاوز صهیونیستی به رغم آتش بس، شهرک‌های النبطیه‌ الفوقا، حبوش و کفررمان در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار دادند.

رزمندگان مقاومت اسلامی نیز روز گذشته در واکنش به تجاوزهای مستمر نیروهای صهیونیستی، تجمعی از خودروها و نظامیان ارتش این رژیم را در شهرک القوزح در جنوب لبنان با چندین موشک هدف قرار دادند.

در هفته‌های اخیر درگیری‌ها در جبهه شمالی فلسطین اشغالی افزایش یافته و مناطق مرزی به صحنه تبادل آتش و عملیات‌ متقابل میان مقاومت لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

کد مطلب 6855714

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