به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی ، جنگنده های رژیم متجاوز صهیونیستی به رغم آتش بس، شهرک‌های النبطیه‌ الفوقا، حبوش و کفررمان در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار دادند.

رزمندگان مقاومت اسلامی نیز روز گذشته در واکنش به تجاوزهای مستمر نیروهای صهیونیستی، تجمعی از خودروها و نظامیان ارتش این رژیم را در شهرک القوزح در جنوب لبنان با چندین موشک هدف قرار دادند.

در هفته‌های اخیر درگیری‌ها در جبهه شمالی فلسطین اشغالی افزایش یافته و مناطق مرزی به صحنه تبادل آتش و عملیات‌ متقابل میان مقاومت لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.