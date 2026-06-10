عملیات جدید مقاومت لبنان؛ فشار میدانی بر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره،گزارش‌ها از تحولات میدانی در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی حاکی از آن است که نیروهای مقاومت اسلامی لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته مجموعه‌ای از عملیات‌های هدفمند را علیه مواضع و تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده‌اند؛ عملیاتی که نشان‌دهنده تداوم جنگ فرسایشی علیه این رژیم است.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های صهیونیستی از وقوع یک درگیری مسلحانه پس از نفوذ یک رزمنده مقاومت به نزدیکی مرزهای شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. به گفته این منابع، فرد مهاجم پس از عبور از مرز با نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی درگیر شد که این موضوع موجب بسته شدن برخی مسیرها و صدور دستورهای اضطراری برای شهرک‌نشینان در مناطق مرزی شد.

در حوزه پدافند هوایی نیز حزب‌الله اعلام کرد که یک پهپاد شناسایی رژیم صهیونیستی از نوع «هرمز ۴۵۰» را در آسمان جنوب لبنان هدف قرار داده و آن را مجبور به عقب‌نشینی کرده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده افزایش توان مقاومت در مقابله با فعالیت‌های هوایی این رژیم ارزیابی می‌شود.

همزمان، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن تعدادی از نظامیان این رژیم در پی حمله یک پهپاد تهاجمی متعلق به حزب‌الله خبر دادند. همچنین به دنبال نفوذ یک پهپاد به آسمان الجلیل غربی، آژیرهای هشدار در چند منطقه به صدا درآمد.

در تحولات میدانی زمینی نیز حزب‌الله اعلام کرد که تلاش یک یگان زرهی ارتش رژیم صهیونیستی برای پیشروی در یکی از محورهای مرزی را با شلیک موشک هدف قرار داده و آن را وادار به عقب‌نشینی کرده است.

بر اساس بیانیه‌های منتشر شده، نیروهای مقاومت همچنین چندین موضع تازه‌استقرار یافته ارتش رژیم صهیونیستی از جمله در مناطق مارون‌الرأس و رأس‌الناقوره را با موشک و پهپاد هدف قرار داده‌اند.

علاوه بر این، گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن چند خودروی نظامی و تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف مرزی حکایت دارد؛ حملاتی که به گفته منابع مقاومت با هدف جلوگیری از تثبیت مواضع جدید و تداوم فشار میدانی بر نیروهای اشغالگر انجام شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر درگیری‌ها در جبهه شمالی فلسطین اشغالی افزایش یافته و مناطق مرزی به صحنه تبادل آتش و عملیات‌های متقابل میان مقاومت لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.