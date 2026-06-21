شرایط بسکتبال باویلچر زنان برای ناگویا/ با یک تیم حرف برای گفتن داریم

آذر همایون پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجوز کمیته ملی پارالمپیک به بسکتبال با ویلچر زنان برای حضور در بازی های پاراآسیایی، گفت: زنان بسکتبال با ویلچر تجربه کمی از حضور در میادین بین المللی و حتی شرکت در همین بازی های پاراآسیایی ندارند. حتی در همین بازی ها صاحب مدال برنز هم شده ایم (بازی های ۲۰۱۴ اینچئون) و به همین دلیل جزو گزینه های اعزام بودیم.

وی تصریح کرد: زنان بسکتبال با ویلچر نیازمند توجه بیشتری هستند، اردو و دیدارهای داخلی در حد حفظ آمادگی برای ملی پوشان مناسب است اما تجربه برون مرزی هم لازم است. علاوه بر تورنمنت ها، باید در رویدادی مانند بازی های پاراآسیایی شرکت داشته باشیم،این حضورها برای حفظ قهرمانانی که سرمایه بسکتبال با ویلچر زنان هستند و تقویت انگیزه آنها، لازم و ضروری است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان تصریح کرد: در کل این تیم پتانسیل و ظرفیت لازم برای توجه و سرمایه گذاری بیشتر را دارد. بهتر بود که به بازی های پاراآسیایی اعزام شویم و خوشبختانه در نهایت نتیجه ارزیابی ها هم همین شد. امیدوارم بتوانیم در این اعزام خودمان را اثبات کنیم.

همایون پور در پاسخ به این پرسش که «در فاصله ۴ ماه تا بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ مجوز اعزام به بسکتبال با ویلچر زنان داده شد. آیا مدت زمان باقی مانده برای آماده سازی کافی است؟»، گفت: درست است که مجوز اعزام تازه به دستمان رسیده اما تیم ملی از خیلی وقت پیش در اردو است. مهر سال گذشته رقابت های آسیا و اقیانوسیه به میزبانی تایلند برگزار شد و ملی پوشان برای شرکت در آن از اردیبهشت سال گذشته در اردو بودند و بعد از مسابقات تایلند هم تعدادی از ملی پوشان در رقابت های سه نفره شرکت کردند. البته آن زمان هدایت تیم ملی با من نبود اما با وجودیکه مجوز اعزام به این تیم داده نشده بود اما اردوها در جریان بود.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر تاکید دارد که تیمش در بازی های پاراآسیایی ناگویا به دنبال پس گرفتن سکوی سومی از تایلند خواهد بود

وی که از اسفند سال گذشته عهده دار هدایت تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان شد، خاطرنشان کرد: بازیکنان بدون توجه به هر مسئله پیگیر تمرینات شان بودند اما مسلما مجوزی که کمیته ملی پارالمپیک به آنها داد باعث تقویت انگیزه شان شده است. شرایط ملی پوشان را رو به پیشرفت می بینم و امیدوار به حضوری شایسته در ناگویا هستیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان اشاره ای به پیشینه این تیم از حضور در بازی های پاراآسیایی داشت و گفت: در بازی های ۲۰۱۴ اینچئون که خودم کنار تیم بود، به عنوان سوم دست یافتیم اما در بازی های ۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۲ هانگژو تیم ملی به عنوان چهارم دست یافت. در بازی های ۲۰۱۸ هم من کنار تیم بود، در آن بازی ها در ضربات پنالتی از کسب مدال بازماندیم اما در تیم ملی در هانگژو که من نبودم، با اختلاف نتیجه رقابت نهایی با تایلند را واگذار کرد و چهارم شد.

همایون پور در مورد رویکردش از حضور تیم ملی بسکتبال با ویلچر در بازی های ۲۰۲۶ و نتیجه ای که می تواند در این بازی ها کسب کند، گفت: حقیقت این است که فاصله بسکتبال با ویلچر زنان با تیم هایی مانند چین و ژاپن بسیار زیاد است و کم کردن این فاصله هم زمان بَر است، ما فقط در رقابت با تایلند حرف برای گفتن داریم. در ادوار گذشته هم حریف مان برای کسب سکو همین تیم بوده است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان تاکید کرد: هدف و تلاش مان این است که در ناگویا جزو ۴ تیم برتر شده و سکوی سومی را از تایلند پس بگیریم.