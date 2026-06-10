به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم استان خراسان جنوبی همواره در کمک به همنوعان و مشارکت‌های مردمی در صحنه‌های مختلف و بحران‌ها پیش‌قدم بوده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس استان از ابتدای جنگ افزود: این ستاد علاوه بر شناسایی و ساماندهی ظرفیت‌های مردمی محلات اعم از نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای پشتیبانی از دفاع مقدس را نیز در دستور کار قرار داده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون اولویت اعزام جهادگران تخصصی برای کمک به مرمت واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ در استان تهران بوده است.

هنری ادامه داد: با توجه به حجم آسیب‌های وارده ناشی از جنگ به مناطق مسکونی استان اصفهان که موجب خسارت به بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شده، از سوی سازمان بسیج، خراسان جنوبی به عنوان استان معین اصفهان برای کمک به بازسازی واحدهای مسکونی مردم تعیین شده است.

دبیر ستاد مردمی پشتیبانی از دفاع مقدس خراسان جنوبی تصریح کرد: استان اصفهان همواره در حوادث و بحران‌ها پیش‌قدم در کمک به استان‌های آسیب‌دیده بوده و اکنون نیز به دلیل آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌های صنعتی و مناطق مسکونی، نیازمند همت و همراهی مردم است.

وی از مردم استان خواست کمک‌های نقدی خود را به حساب متمرکز ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس استان واریز کنند و افزود: همچنین با توجه به نیاز اساسی استان اصفهان به مصالح ساختمانی، کارخانجات، واحدهای صنعتی و تولیدی استان می‌توانند در قالب تأمین مصالح ساختمانی، کمک‌های خود را به مردم این استان اهدا کنند.

هنری خاطرنشان کرد: در حال حاضر اولویت نیاز استان اصفهان، کمک‌های نقدی و مصالح ساختمانی است و در صورت نیاز، هماهنگی برای اعزام جهادگران تخصصی نیز انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد ریال کمک مردمی به‌صورت نقدی و غیرنقدی برای پشتیبانی از دفاع مقدس جمع‌آوری شده است، گفت: مردم نوع‌دوست و خیر خراسان جنوبی می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به نام ستاد مردمی پشتیبانی از دفاع مقدس خراسان جنوبی واریز کنند.