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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۲

جریمه میلیاردی برای قاچاقچی موتورسیکلت سنگین در بستان آباد

جریمه میلیاردی برای قاچاقچی موتورسیکلت سنگین در بستان آباد

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از ضبط کالا و جریمه ۱۴ میلیارد ریالی مالک موتورسیکلت سنگین در بستان آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر، گفت: به پرونده یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا ۱۳۰۰ سی سی قاچاق به ارزش ۱۴ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی بستان آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام قاچاق را محرز دانسته، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را ماموران پلیس آگاهی، پس از متوقف کردن موتورسیکلت در محور سراب- بستان آباد، به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

کد مطلب 6855814

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