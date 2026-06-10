جریمه میلیاردی برای قاچاقچی موتورسیکلت سنگین در بستان آباد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر، گفت: به پرونده یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا ۱۳۰۰ سی سی قاچاق به ارزش ۱۴ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی بستان آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام قاچاق را محرز دانسته، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را ماموران پلیس آگاهی، پس از متوقف کردن موتورسیکلت در محور سراب- بستان آباد، به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.