صرافی متخلف در جلفا به پرداخت هشت هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی، روز شنبه با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده چند سال طول کشید، افزود: این قاچاق از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) جلفا کشف و پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود که در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: اتهام متهم ردیف اول این پرونده، قاچاق ارز مداخله ای (دلار آمریکا) به نحو عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای خرید، فروش یا حواله ارز مانند عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در سامانه مزبور است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: اتهام متهمان ردیف دوم و سوم نیز مشارکت در قاچاق ارز مداخله ای (دلار آمریکا) به نحو عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای خرید، فروش یا حواله ارز مانند عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در سامانه مزبور است.

حضرتی، ادامه داد: شعبه رسیدگی‌ کننده، متخلفان (شرکت صرافی و مدیران آن) را در مجموع به پرداخت هشت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است.

وی با اشاره به جزییات این پرونده یادآور شد: در این پرونده، شرکت متخلف، مدیرعامل و شرکا به علت قاچاق ارز مداخله ای (دلار آمریکا) به بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و رییس هیات مدیره شرکت مذکور به بیش از ۲ هزار میلیارد ریال محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: همچنین این شرکت و شرکا به پرداخت بیش از چهار هزار میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی (حداقل مجازات مقرر قانونی) به موجب بند (الف) ماده یاد شده در مرتبه اول به ممانعت از فعالیت شخص حقوقی به مدت یک سال (حداقل مدت مقرر قانونی) نیز محکوم شد.

حضرتی، با تاکید بر اینکه این حکم در راستای برخورد قاطع با تخلفات ارزی و با هدف حفظ ثبات بازار و اجرای دقیق قوانین پولی و بانکی کشور صادر شده است، افزود: رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه ها قابل تجدیدنظر خواهی در شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان است.