کشف و ضبط ۲۰ تن آرد قاچاق در آذرشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی، روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این میزان آرد کشف شده، بر اساس گزارش واصله به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان و در راستای اجرای برنامههای نظارتی و مقابله با عرضه و جابجایی غیرمجاز کالاهای اساسی از سوی گشت مشترک تعزیرات و با حضور ماموران بسیج اصناف و پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی و اداره غله آذرشهر و در جریان بازرسی از محل کشف شد.
وی اظهار کرد: پس از بررسیهای اولیه و احراز تخلف، صورتجلسه کشف و ضبط توسط دستگاههای ذیربط تنظیم و مستندات لازم جمعآوری و برای واحد متخلف تشکیل پرونده شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: به منظور تعیین مشخصات فنی، کیفیت و انطباق محموله با ضوابط و مقررات مربوطه، دستور انجام آزمایشهای لازم از سوی مقام قضایی صادر شد.
حضرتی، ادامه داد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عمومی، نظارت بر شبکه توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه تخلف در حوزه آرد و نان انجام شده است.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و اقتصادی مراتب را جهت رسیدگی و برخورد قاطع از طریق سامانه الکترونیکی ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی اعلام کنند.
