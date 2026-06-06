جریمه ۲ میلیارد ریالی یک واحد نانوایی در باسمنج

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به پرونده فروش خارج از ضابطه تعداد ۹۰ کیسه آرد یارانه ای به ارزش یک میلیارد و ۲۲ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام فروش غیر مجاز آرد یارانه ای را محرز دانسته، متخلف را با احتساب ارزش مقدار آرد بفروش رفته، به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال جزای نقدی، معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را بازرسان گشت مشترک، پس از بررسی میزان آرد دریافتی و تبدیل شده آن به نان در یک واحد نانوایی در باسمنج، به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود.