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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۷

نگهداری کالای قاچاق در جلفا با جریمه ۵ میلیارد ریالی همراه شد

نگهداری کالای قاچاق در جلفا با جریمه ۵ میلیارد ریالی همراه شد

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از محکومیت یک واحد خدماتی در جلفا به پرداخت بیش از پنج میلیارد ریال جریمه به دلیل نگهداری کالای قاچاق و ضبط کالاهای کشف‌شده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا به پرونده نگهداری کالای قاچاق شامل انواع مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه، به پرداخت پنج میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این پرونده با گزارش پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شده است، گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی کالاهای قاچاق را از یک واحد دفتر خدمات پستی در شهرستان جلفا کشف و پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6872775

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