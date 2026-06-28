نگهداری کالای قاچاق در جلفا با جریمه ۵ میلیارد ریالی همراه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا به پرونده نگهداری کالای قاچاق شامل انواع مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه، به پرداخت پنج میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این پرونده با گزارش پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شده است، گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی کالاهای قاچاق را از یک واحد دفتر خدمات پستی در شهرستان جلفا کشف و پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.