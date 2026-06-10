به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن عسکری صبح چهارشنبه در مراسم تک یک و معارفه رییس بسیج رسانه استان، با تقدیر از تلاش‌های مسئول بسیج رسانه کردستان، نقش رسانه را در جنگ روایت‌ها مؤثر و تعیین‌کننده دانست و گفت: رسانه‌های استان در مقاطع حساس با حضور میدانی و تبیین واقعیت‌ها، عملکردی قابل دفاع از خود به جای گذاشتند.

وی اظهار کرد: زحمات مجموعه رسانه‌های استان در عرصه تبیین و تشریح مسائل و تحولات کشور انکارناپذیر است و این مجموعه در جنگ روایت‌ها حضوری پررنگ و اثرگذار داشتند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها می‌توانند دستاوردهای یک ملت را در فضای افکار عمومی برجسته کنند، افزود: هر ملتی در میدان‌های مختلف به حداقل‌هایی از موفقیت دست پیدا می‌کند اما این رسانه است که می‌تواند این دستاوردها را به حداکثر اثرگذاری در جامعه تبدیل کند.

جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) درباره برکات دفاع مقدس، تصریح کرد: همان‌گونه که امام راحل فرمودند در دوران دفاع مقدس هر روز شاهد برکتی بودیم، این نگاه باید در تحلیل رخدادها و جنگ‌های اخیر نیز مورد توجه قرار گیرد.

عسکری ادامه داد: با وجود خسارت‌ها و هزینه‌هایی که در هر نبردی وجود دارد، حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف نشان‌دهنده عمق باورها و سرمایه اجتماعی نظام است؛ سرمایه‌ای که با اجبار شکل نمی‌گیرد بلکه حاصل لطف الهی، خون شهدا و اعتقاد مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی همواره روش‌ها و تاکتیک‌های خود را تغییر می‌دهد، گفت: با این وجود ملت ایران در میدان دفاع از آرمان‌ها، ارزش‌ها، وطن، خاک و امنیت کشور ایستادگی کرده است.

جانشین سپاه بیت‌المقدس استان کردستان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی آغازگر هیچ جنگی نبوده و هر جا وارد میدان شده، در مقام دفاع از ملت، سرزمین و ارزش‌های خود عمل کرده است.

سردار عسکری با بیان اینکه دفاع هزینه دارد، اظهار کرد: ملت ایران برای حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور هزینه‌هایی را پرداخت کرده اما در نهایت توانسته از اهداف و منافع ملی خود صیانت کند.

وی تأکید کرد: بر اساس شواهد و واقعیت‌های موجود، جمهوری اسلامی ایران در این نبردها توانسته به اهداف دفاعی خود دست یابد و از یک وجب خاک کشور نیز عقب‌نشینی نکند.