به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر قلی‌پور صبح چهارشنبه در حاشیه آیین رونمایی از بخاری‌های راندمان بالا اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مناطق استان در نواحی سردسیر قرار دارند و نیاز به تجهیزات گرمایشی استاندارد و کم‌مصرف در این مناطق بیش از سایر نقاط احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی و ساکن مناطق هدف در استان وجود دارند، افزود: نزدیک به نیمی از این خانوارها در مناطق سردسیر سکونت دارند و به همین دلیل ضرورت تأمین بخاری‌های راندمان بالا برای آنان دوچندان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در ابتدا سهمیه‌ای حدود پنج هزار دستگاه برای استان در نظر گرفته شده بود، اما در جلساتی که با مسئولان شرکت گاز و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، درخواست افزایش سهمیه استان مطرح شد و خوشبختانه مسئولان مربوطه نیز قول مساعد برای پیگیری این موضوع داده‌اند.

وی با اشاره به پراکندگی روستاها و حساسیت‌های اجتماعی در توزیع این بخاری‌ها گفت: اگر در یک روستا بخشی از خانوارها از این طرح بهره‌مند شوند و برخی دیگر محروم بمانند، زمینه نارضایتی و گلایه مردم فراهم خواهد شد؛ بنابراین لازم است فرآیند توزیع با عدالت و دقت بیشتری انجام شود.

قلی پور تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که در مرحله نخست، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ایثارگران دارای مستمری‌های پایین، بیمه‌شدگان روستایی و عشایری، افراد بیکار و خانوارهای دهک‌های درآمدی یک تا پنج در اولویت دریافت بخاری‌های راندمان بالا قرار گیرند.

وی تصریح کرد: بسیاری از خانوارهای کم‌برخوردار تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، اما از نظر معیشتی شرایط دشواری دارند و باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محرومیت و کم‌برخورداری استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: انتظار می‌رود با رایزنی‌های بیشتر، سهمیه استان افزایش یابد تا تعداد بیشتری از خانوارهای نیازمند بتوانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

وی ابراز کرد: مدیریت صحیح و هدفمند توزیع بخاری‌های راندمان بالا می‌تواند ضمن کمک به کاهش مصرف انرژی، رضایتمندی عمومی را نیز به همراه داشته باشد.