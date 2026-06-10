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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

اولویت توزیع بخاری‌های راندمان بالا با دهک‌های یک تا پنج باشد

اولویت توزیع بخاری‌های راندمان بالا با دهک‌های یک تا پنج باشد

یاسوج - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت: اولویت توزیع بخاری های راندمان بالا میان مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، ایثارگران کم‌درآمد، بیمه‌شدگان روستایی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر قلی‌پور صبح چهارشنبه در حاشیه آیین رونمایی از بخاری‌های راندمان بالا اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مناطق استان در نواحی سردسیر قرار دارند و نیاز به تجهیزات گرمایشی استاندارد و کم‌مصرف در این مناطق بیش از سایر نقاط احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی و ساکن مناطق هدف در استان وجود دارند، افزود: نزدیک به نیمی از این خانوارها در مناطق سردسیر سکونت دارند و به همین دلیل ضرورت تأمین بخاری‌های راندمان بالا برای آنان دوچندان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در ابتدا سهمیه‌ای حدود پنج هزار دستگاه برای استان در نظر گرفته شده بود، اما در جلساتی که با مسئولان شرکت گاز و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، درخواست افزایش سهمیه استان مطرح شد و خوشبختانه مسئولان مربوطه نیز قول مساعد برای پیگیری این موضوع داده‌اند.

وی با اشاره به پراکندگی روستاها و حساسیت‌های اجتماعی در توزیع این بخاری‌ها گفت: اگر در یک روستا بخشی از خانوارها از این طرح بهره‌مند شوند و برخی دیگر محروم بمانند، زمینه نارضایتی و گلایه مردم فراهم خواهد شد؛ بنابراین لازم است فرآیند توزیع با عدالت و دقت بیشتری انجام شود.

قلی پور تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که در مرحله نخست، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ایثارگران دارای مستمری‌های پایین، بیمه‌شدگان روستایی و عشایری، افراد بیکار و خانوارهای دهک‌های درآمدی یک تا پنج در اولویت دریافت بخاری‌های راندمان بالا قرار گیرند.

وی تصریح کرد: بسیاری از خانوارهای کم‌برخوردار تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، اما از نظر معیشتی شرایط دشواری دارند و باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محرومیت و کم‌برخورداری استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: انتظار می‌رود با رایزنی‌های بیشتر، سهمیه استان افزایش یابد تا تعداد بیشتری از خانوارهای نیازمند بتوانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

وی ابراز کرد: مدیریت صحیح و هدفمند توزیع بخاری‌های راندمان بالا می‌تواند ضمن کمک به کاهش مصرف انرژی، رضایتمندی عمومی را نیز به همراه داشته باشد.

کد مطلب 6855909

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