به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی نصب و راه‌اندازی بخاری‌های راندمان بالا صبح چهارشنبه با حضور مدیران شرکت ملی گاز ایران، مسئولان استانی، مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در این نشست، مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، با ارائه گزارشی از وضعیت گازرسانی و تعداد مشترکان گاز استان، بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی و اهمیت اجرای طرح بخاری‌های راندمان بالا تأکید کرد.

حمید طالبی با اشاره به شرایط اقلیمی استان اظهار کرد: اولویت بهره‌مندی از این طرح با خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است، زیرا این گروه‌ها بیش از دیگران نیازمند حمایت در تأمین انرژی گرمایشی ایمن، کارآمد و مقرون‌به‌صرفه هستند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد، افزود: کاهش مصرف گاز در بخش خانگی، امکان هدایت گاز صرفه‌جویی‌شده به بخش صنعت را فراهم می‌کند و این مسئله می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده و تقویت چرخه اقتصادی کشور کمک کند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران، با تشریح مزایای استفاده از بخاری‌های راندمان بالا گفت: این بخاری‌ها با رده انرژی A و بازده ۸۵ درصدی، نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف گاز دارند.

ولی الله دینی افزود: با اجرای این طرح، سالانه به ازای هر بخاری ۴۶۶ مترمکعب گاز صرفه‌جویی خواهد شد که در مجموع، تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف گاز کشور و افزایش بهره‌وری انرژی به همراه دارد.

وی ادامه داد: در مرحله نخست، ۱۰ هزار بخاری در اقلیم سرد استان کهگیلویه و بویراحمد با سرمایه‌گذاری ۶ هزار میلیارد ریال تأمین و نصب خواهد شد.

همچنین در این نشست، نمایندگان شرکت‌های تأمین‌کننده بخاری‌های راندمان بالا، توضیحاتی درباره ساختار، نحوه نصب و راه‌اندازی این تجهیزات و روند اجرای طرح ارائه کرده و آمادگی خود را برای اجرای مطلوب آن در استان اعلام کردند.

در پایان نیز مدیران کل کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد، از همراهی و حمایت شرکت گاز در راستای اجرای این طرح و توجه به مددجویان و افراد دارای معلولیت قدردانی کردند.