تامین۵۰ هزار بخاری راندمان بالا برای مناطق سردسیری کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح چهارشنبه در مراسم رونمایی از بخاری راندمان بالا در کهگیلویه و بویراحمد، ضمن قدردانی از مسئولان شرکت گاز و مجموعه تولیدکننده این محصول، اظهار کرد: امروز تمام شهرهای استان از نعمت گاز برخوردار هستند و تاکنون بیش از هزار و ۱۵۰ روستا نیز گازرسانی شده‌اند که نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده مجموعه شرکت گاز در توسعه زیرساخت‌های انرژی است.

وی با اشاره به پوشش گسترده گازرسانی در مناطق روستایی افزود: اولویت ما همچنان تکمیل گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار و توسعه خدمات در سایر مناطق روستایی استان است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از تولید بخاری‌های راندمان بالا و هوشمند، تصریح کرد: این محصول یک اقدام ارزشمند در راستای اصلاح الگوی مصرف انرژی است زیرا نسبت به بخاری‌های مشابه تا ۷۵ درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز دارد و گرمای بیشتری نیز تولید می‌کند.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، را ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: دولت چهاردهم رفع ناترازی انرژی را در کنار حوزه‌های آموزش و سلامت در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و مدیریت مصرف را با جدیت دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: در همین راستا کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی در سطح ملی و استانی تشکیل شده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، در سال‌های اخیر توانسته‌ایم از پیک مصرف انرژی در فصل‌های سرد و گرم عبور کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: با توجه به رشد جمعیت، محدود بودن منابع انرژی و آسیب‌هایی که زیرساخت‌ها در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند، هیچ راهی جز حرکت به سمت صرفه‌جویی و بهره‌وری بیشتر در مصرف انرژی وجود ندارد.

وی با اشاره به توافق انجام شده برای تأمین بخاری‌های راندمان بالا در استان اظهار کرد: در گام نخست مقرر شده است ۵۰ هزار دستگاه بخاری هوشمند و راندمان بالا برای استان در نظر گرفته شود که امیدواریم در مرحله اول حداقل پنج هزار دستگاه آن تا پایان سال تحویل شود.

رحمانی افزود: اولویت توزیع این بخاری‌ها با خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در مناطق روستایی سردسیر استان خواهد بود و در مراحل بعدی سایر خانوارهای روستایی و دهک‌های مختلف درآمدی نیز از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به مزایای ایمنی این بخاری‌ها گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این محصول، هوشمند بودن و برخورداری از سیستم‌های ایمنی پیشرفته است که می‌تواند از بروز حوادث ناشی از گازگرفتگی جلوگیری کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: کاهش مصرف انرژی، ارتقای ایمنی خانوارها، کمک به رفع ناترازی گاز و حفظ منابع برای نسل‌های آینده از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح است و تحقق آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

وی در پایان خواستار هماهنگی میان کمیته امداد، بهزیستی، شرکت گاز و شرکت تولیدکننده برای شناسایی دقیق جامعه هدف و توزیع عادلانه این بخاری‌ها شد.