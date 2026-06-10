به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت جوی و دریایی استان در روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ساعات صبح، جو استان آرام بوده و آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود. اما در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات شرقی استان رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق وجود دارد.

وی افزود: در سطح استان، افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود و بیشینه دما بین ۲ تا ۴ درجه، به‌ویژه در نیمه شرقی استان، افزایش خواهد یافت.

حمزه‌نژاد در خصوص وضعیت دریایی نیز تصریح کرد: دریا در ساعات بعدازظهر کمی مواج خواهد بود و تردد برای شناورهای سبک با احتیاط توصیه می‌شود، اما شرایط برای سایر شناورها مساعد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی تا پایان هفته جاری در استان تداوم خواهد داشت.