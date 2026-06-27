پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز شنبه ۶ مهر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز در مناطق دریایی استان، تداوم ناپایداری دریایی و در بعدازظهر در ارتفاعات شرقی وشمالی استان، رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی میشود.
او افزود: بیشینه سرعت باد در دریای عمان و شرق تنگه هرمز در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا یک و نیم متر پیش بینی میشود.
حمزه نژاد گفت: توصیه میشود از تردد شناورهای سبک، صیادی و تفریحی خودداری و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر استان انجام شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از روز دوشنبه هشتم تیر بر شدت بادها در مناطق دریایی افزوده خواهد شد.
حمزه نژاد گفت: بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه ارتفاعات شهرستان بشاگرد، رشد ابر همراه با رخداد رگبار پراکنده باران و رعدو برق، تندباد لحظهای گاهی تگرگ در مناطق مستعد پیش بینی میشود. این شرایط جوی تا سه روز آینده تداوم خواهد داشت.
او افزود: از لحاظ دمایی تا اواسط هفته، در مناطق غربی استان افزایش نسبی دما و در سایر نقاط نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما مورد انتظار است.
نظر شما