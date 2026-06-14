به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عابدینی، با اشاره به اهمیت تولید محتوا در حوزه پیشگیری اظهار داشت: تجربه‌های علمی و اجرایی نشان داده است که اثربخشی هر برنامه پیش‌گیرانه به کیفیت محتوای ارائه‌شده به مخاطبان وابسته است. در صورتی که محتوای آموزشی متناسب با گروه‌های سنی، جنسیتی و نیازهای مخاطبان طراحی نشود، اجرای برنامه‌ها نمی‌تواند به اهداف مورد نظر دست یابد.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: ارتباط مخاطب با برنامه‌های پیش‌گیرانه از طریق پیام‌ها، مفاهیم و محتوایی که دریافت می‌کند شکل می‌گیرد. از این رو، تولید محتوای علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری و فناورانه یکی از اولویت‌های اصلی ستاد در سال جاری است. این محتواها می‌توانند در قالب‌های متنوعی همچون آموزش‌های حضوری، محصولات فرهنگی، آثار هنری، انیمیشن، تولیدات چندرسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین تولید و عرضه شوند.

وی با بیان اینکه «پیشگیری، یعنی آموزش»، تصریح کرد: آموزش مؤثرترین ابزار پیشگیری از اعتیاد است. هر اندازه بتوانیم دانش، آگاهی و مهارت‌های زندگی را در میان اقشار مختلف جامعه ارتقاء دهیم، به همان میزان توانمندی، تاب‌آوری و قدرت تصمیم‌گیری افراد در برابر آسیب‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت. آموزش نه تنها موجب مصون‌سازی افراد می‌شود، بلکه به تدریج نگرش‌ها، باورها و بنیان‌های فکری جامعه را نیز در مسیر صحیح هدایت می‌کند.

عابدینی از طراحی برنامه‌ای جامع برای تولید محتوای متمرکز و تحول‌آفرین در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تولید محتوای چندرسانه‌ای نوآورانه برای محیط‌های مختلف اجتماعی و متناسب با گروه‌های سنی و جنسیتی گوناگون در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، نشست‌های متعددی با مجموعه‌های علمی، فرهنگی، هنری، فناورانه و فعالان حوزه تولید محتوا برگزار شده تا از ظرفیت‌های موجود کشور برای ارتقای کیفیت برنامه‌های پیشگیری بهره‌گیری شود.

وی در ادامه به توسعه «خط ملی مشاوره» به عنوان یکی از برنامه‌های مهم حوزه مداخله زودهنگام اشاره کرد و افزود: خط ملی مشاوره با شماره ۰۹۶۲۸ طی بیش از یک دهه گذشته خدمات اولیه مشاوره‌ای را به مردم ارائه کرده است اما توسعه و ارتقای این خدمت به منظور ارائه مشاوره‌های جامع‌تر و دسترسی گسترده‌تر در دستور کار ستاد قرار گرفت.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های توسعه خط ملی مشاوره در سال ۱۴۰۴ تکمیل شد و از ابتدای سال ۱۴۰۵ فرآیند بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها آغاز شده است. بر این اساس خط ملی مشاوره با ساختاری توسعه‌یافته و به صورت فراگیر در تمامی استان‌های کشور در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و خدمات مشاوره‌ای تخصصی و رایگان را به شهروندان ارائه خواهد داد.

عابدینی همچنین از راه‌اندازی سامانه پیامکی آموزش و پیشگیری خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های مهم سال جاری، ایجاد بستر ارسال پیامک‌های آموزشی، انگیزشی، هشداردهنده و حمایتی برای عموم مردم است. در این راستا، جلسات متعددی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه برگزار شده و پیش‌بینی می‌شود زیرساخت‌های این طرح در ماه‌های ابتدایی سال به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: این سامانه امکان ارسال مستمر پیام‌های کوتاه آموزشی و پیشگیرانه را برای شهروندان فراهم خواهد کرد تا آگاهی عمومی نسبت به آسیب‌های ناشی از اعتیاد و راهکارهای مقابله با آن افزایش یابد.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از سخنان خود، گفتمان‌سازی اجتماعی را یکی از مهم‌ترین رویکردهای ستاد در حوزه پیشگیری دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و باید با تولید و انتشار محتوای آگاهی‌بخش، از عادی‌سازی پدیده اعتیاد در جامعه جلوگیری کنند. اعتیاد همچنان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور است و ضروری است پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی آن به صورت مستمر برای افکار عمومی تبیین شود.

وی ادامه داد: هدف از گفتمان‌سازی اجتماعی آن است که موضوع پیشگیری از اعتیاد به یک مسئله ملی و فراگیر تبدیل شود؛ به گونه‌ای که تمامی نهادها، دستگاه‌های اجرایی، مدیران و سیاست‌گذاران در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی، این موضوع را در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود مدنظر قرار دهند.

عابدینی با تأکید بر اینکه اعتیاد صرفاً مسئله یک دستگاه یا نهاد خاص نیست، گفت: این آسیب می‌تواند تمامی ارکان جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، همه بخش‌ها از جمله نهادهای اقتصادی، کارفرمایان، تشکل‌های کارگری، اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط با حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی باید در زمینه پیشگیری از اعتیاد مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند.

وی همچنین از برگزاری گسترده نشست‌های علمی و تخصصی در دانشگاه‌های کشور خبر داد و افزود: در سال جاری، سلسله نشست‌ها، همایش‌ها و سمینارهای علمی با محوریت پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه‌های سراسر کشور به ویژه دانشگاه‌های مادر مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد تا گفتمان علمی این حوزه تقویت شود.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان اعلام کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد با همکاری وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای علمی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است. این برنامه‌ها در چارچوب یک اکوسیستم جامع پیشگیری طراحی شده و امیدواریم با همکاری اعضای کمیته ملی پیشگیری و سایر دستگاه‌های مسئول، شاهد ارتقای سطح آگاهی عمومی و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد در کشور باشیم.