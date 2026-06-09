به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری عصر سهشنبه در همایش تبیینی ـ آموزشی هیئات مذهبی ویژه عملیات محرم در مسجد امام رضا (ع) بجنورد اظهار کرد: فرهنگ عاشورا سرمایهای بزرگ برای امت اسلامی است و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آموزههای مکتب امام حسین (ع) برای مقابله با آسیبها و فتنهها نیاز دارد.
وی افزود: غیرت دینی، ظلمستیزی، ایثار و آزادگی که در نهضت عاشورا متجلی شد، همچنان در میان پیروان اهل بیت (ع) زنده است و همین امر موجب ماندگاری این مکتب در طول تاریخ شده است.
امام جمعه بجنورد با تأکید بر نقش هیئات مذهبی در ارتقای معرفت دینی گفت: هیئات علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری باید در تبیین اهداف نهضت عاشورا، پاسخگویی به شبهات و افزایش آگاهی نسل جوان نیز نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به برنامهریزی انجام شده برای تجمعات شبانه عزاداران محرم افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، تجمع مشترک هیئات مذهبی و عزاداران حسینی در بجنورد ساعت ۱۰ شب برگزار خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به وقایع کربلا بیان کرد: مشکل اصلی بسیاری از مردم کوفه ناآگاهی نبود، بلکه ترس از دست دادن منافع، ثروت و جایگاه اجتماعی بود و همین وابستگیها آنان را از یاری امام حسین (ع) بازداشت.
حجتالاسلام نوری تصریح کرد: عاشورا به ما میآموزد که شناخت حق به تنهایی کافی نیست و انسان باید در شرایط سخت نیز در کنار حق بایستد.
وی همچنین با اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین گفت: فرهنگ عاشورا مسلمانان را به حمایت از مظلومان و مقابله با ظلم فرا میخواند و سکوت در برابر جنایت، زمینه تداوم بیعدالتی را فراهم میکند.
امام جمعه بجنورد ابراز امیدواری کرد آیینهای ماه محرم امسال با مشارکت گسترده مردم و هیئات مذهبی، زمینه انتقال پیامهای ماندگار نهضت حسینی به نسل جوان را فراهم کند.
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