  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

محکومیت نقدی عرضه‌کننده سیمان خارج از شبکه در خرم‌آباد

محکومیت نقدی عرضه‌کننده سیمان خارج از شبکه در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از محکومیت عرضه‌کننده سیمان خارج از شبکه توزیع در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۴۰۰ هزار کیلوگرم سیمان به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز اما به علت نداشتن سابقه با استناد به تبصره ۴ ماده ۲۷ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی متخلف را به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: پلیس امنیت اقتصادی و اداره اماکن عمومی گزارش این تخلف را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6855952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها