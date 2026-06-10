به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۴۰۰ هزار کیلوگرم سیمان به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز اما به علت نداشتن سابقه با استناد به تبصره ۴ ماده ۲۷ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی متخلف را به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: پلیس امنیت اقتصادی و اداره اماکن عمومی گزارش این تخلف را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.