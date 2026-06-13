گفتگوی مهر با گلفر دختر ایران در ناگویا/ رویای بعدی من المپیک است

نازنین شهرکی عضو تیم ملی گلف و تنها نماینده بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت حضور گلف ایران در این رقابت‌ها اظهار کرد: شکسته شدن طلسم نزدیک به یک قرن و عبور از این دروازه بخشی از تاریخ گلف ایران است. خوشحالم که در مقطعی از زمان قرار گرفته‌ام که می‌توانم نماینده نسلی از ورزشکاران باشم که سال‌ها برای دیده شدن، توسعه و رشد این رشته تلاش کرده‌اند. امیدوارم این حضور آغاز فصل تازه‌ای برای گلف ایران در سطح آسیا باشد.

وی افزود: هر موفقیت ورزشی یک نتیجه دارد اما بعضی اتفاق‌ها فراتر از نتیجه حامل یک پیام هستند. دوست دارم پیام این حضور برای دختران ایرانی این باشد که هیچ محدودیتی برای رویاهایشان وجود ندارد. اگر امروز یک دختر نوجوان با دیدن این مسیر باور کند که می‌تواند روزی نماینده ایران در بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی جهان باشد آن زمان این انتخاب فقط متعلق به من نخواهد بود بلکه متعلق به آینده گلف زنان ایران است.

عضو تیم ملی گلف ایران درباره فشار ناشی از حضور در مهم‌ترین رویداد قاره آسیا گفت: در سطح اول ورزش حرفه‌ای فشار همزاد افتخار است. این فرصت را با سال‌ها تلاش به دست آورده‌ام و سعی می‌کنم بهترین نماینده برای کشورم باشم. در گلف حرفه‌ای استرس را یک نقطه ضعف نمی‌بینیم بلکه آن را نشانه بزرگی اهداف و اهمیت مسابقه می‌دانیم.

شهرکی در ادامه خاطرنشان کرد: طی بیش از بیست سال فعالیت در این رشته یاد گرفته‌ام که نباید با استرس جنگید بلکه باید آن را به تمرکز تبدیل کرد. راز موفقیت در تورنمنت‌های بزرگی مانند بازی‌های آسیایی ساده‌سازی ذهن است. من به جای فکر کردن به عظمت این رویداد تاریخی تمام مسابقه را در یک موضوع خلاصه می‌کنم؛ همان ضربه‌ای که در آن لحظه باید اجرا شود. وقتی تمام انرژی خود را صرف مدیریت قدم به قدم زمین و اجرای دقیق هر ضربه می‌کنید هیاهوی مسابقه از بین می‌رود و تنها در زمان حال بازی می‌کنید.

وی درباره سطح رقابت‌ها در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: آسیا در حال حاضر یکی از قطب‌های اصلی گلف زنان در جهان است. بازیکنان کشورهای ژاپن، کره جنوبی و تایلند در بالاترین سطح تورهای جهانی حضور دارند و من همواره رقابت‌های آنها را دنبال کرده‌ام. با این حال زمانی که وارد زمین مسابقه می‌شوم تمرکز من روی نام حریفان یا رزومه آنها نیست بلکه تمام هدفم ارائه بهترین نسخه از خودم و انجام یک بازی باکیفیت در ناگویاست.

تنها نماینده بانوان گلف ایران در بازی‌های آسیایی تصریح کرد: در ناگویا حریف واقعی من یک بازیکن ژاپنی یا تایلندی نیست. در واقع زمین مسابقه و چالش‌های ۱۸ حفره آن اصلی‌ترین رقیب من خواهند بود. در گلف حرفه‌ای در نهایت این کیفیت اجرای شما در مواجهه با شرایط زمین است که نتیجه را رقم می‌زند.

وی در ادامه با اشاره به اهداف خود از حضور در این بازی‌ها گفت: ما در نقطه آغاز یک تاریخ‌سازی قرار داریم. هدف نخست من ارائه یک بازی استاندارد، باوقار و در شأن نام ایران است. دوست دارم عملکردی درخشان ثبت کنم و در عین حال به شکل‌گیری یک استاندارد جدید برای گلف زنان ایران کمک کنم تا مسیر برای نسل‌های آینده هموارتر شود.

شهرکی درباره برنامه‌های آینده خود نیز عنوان کرد: بازی‌های آسیایی برای من یک ایستگاهی مهم در مسیر حرفه‌ای‌ام به شمار می‌رود. هدفم ادامه حضور در بالاترین سطح رقابت‌های بین‌المللی، ارتقای جایگاه زنان گلف‌باز ایرانی، حضور در مسابقات معتبر جهانی و حرکت در مسیر کسب سهمیه المپیک است. دوست دارم نام ایران در گلف بیش از گذشته در سطح بین‌المللی شنیده شود و بتوانم سهمی هرچند کوچک در این مسیر داشته باشم.

وی همچنین درباره تأثیر حضور در رقابت‌های مختلف بین‌المللی گفت: هر مسابقه بین‌المللی تجربه‌ای ارزشمند برای رشد یک ورزشکار است. حضور در زمین‌ها، شرایط و رقابت‌های متفاوت باعث شده با دید بازتر و آمادگی ذهنی بیشتری وارد چنین رویداد بزرگی شوم. این تجربه‌ها بدون تردید یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های من در بازی‌های آسیایی خواهند بود.

عضو تیم ملی گلف ایران در پایان خاطرنشان کرد: بازی‌های آسیایی آوردگاهی است که بهترین‌های قاره در آن حضور دارند و فشردگی رقابت‌ها به حدی است که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. با این وجود بزرگ‌ترین چالش من یک چالش فنی است. اینکه بتوانم در کوتاه‌ترین زمان ممکن با شرایط زمین مسابقه سازگار شوم و شناخت دقیقی از ۱۸ حفره آن به دست آورم. هدفم این است که کیفیت فنی، ریتم بازی و تمرکزم را از نخستین تا آخرین حفره در بالاترین سطح حفظ کنم چرا که در چنین تورنمنت سنگینی ثبات عملکرد در تمام روزهای مسابقه و به‌ویژه در روزهای ابتدایی مهم‌ترین عامل موفقیت خواهد بود.