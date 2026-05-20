به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، فصل چهارم مسابقات گلف بازیکنان برتر مردان که به منزله اردوی انتخابی تیم ملی نیز محسوب می‌شود از فردا ۳۱ اردیبهشت‌ماه با حضور ۳۰ گلفر برتر کشور به طور رسمی آغاز شده و تا ۳ خردادماه ادامه‌ دارد.

بازیکنان حاضر در فصل پایانی رقابت‌ها ۲۹ اردیبهشت وارد خوابگاه نصرت شده و ۳۰ اردیبهشت‌ نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار خواهند کرد.

این رقابت‌ها به صورت استروک‌پلی انفرادی و بر اساس قوانین بین‌المللی و محلی به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می‌شود.

مسابقات در سطح برترین‌ها و آماتور برگزار شده و بخش برترین‌ها ۴ بار در سال (۴ فصل) تکرار شد. چهارمین فصل قرار بود اسفند سال گذشته برگزار شود اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی به تعویق افتاد.

مجموع ۴ فصل برترین‌ها، جنبه جایزه بزرگ (انتخاب نفرات اول تا هشتم) را دارد و انتخابی تیم ملی (۴ نفر) نیز محسوب می‌شود.