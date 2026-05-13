سیدجواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: اگر مسئولان در بخش‌های خصوصی و دولتی نظارت‌کننده به وظایف خود به درستی عمل نکنند، به عنوان ترک فعل با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان بجنورد با صدور هشدار صریح اعلام کرد: با توجه به شرایط جنگی فعلی، کسانی که به دنبال ایجاد یا تشدید مشکلات اقتصادی از قبیل احتکار و گران‌فروشی باشند، با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهند شد.

ایلالی افزود: در موارد مشاهده شده برخورد قانونی صورت گرفته است و دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم این موارد را در دستور کار جدی خود دارند.