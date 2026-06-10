کشف ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در نیشابور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پلیس، سرهنگ حسین احمدی اظهار کرد: کارآگاهان دایره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر سوخت مظنون و این خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو موردنظر ۲۹ هزار لیتر نفت سفید قاچاق کشف و ۲ متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با اشاره به معرفی ۲ متهم به مرذجع قضایی از شهروندان خواست؛ برای ریشه کن کردن قاچاق با مجموعه انتظامی همکاری کنند و هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را به مرکز ۱۱۰ گزارش دهند.