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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

کشف ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در نیشابور

کشف ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در نیشابور

مشهد- فرمانده انتظامی نیشابور از کشف ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان نیشابور خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پلیس، سرهنگ حسین احمدی اظهار کرد: کارآگاهان دایره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر سوخت مظنون و این خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو موردنظر ۲۹ هزار لیتر نفت سفید قاچاق کشف و ۲ متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با اشاره به معرفی ۲ متهم به مرذجع قضایی از شهروندان خواست؛ برای ریشه کن کردن قاچاق با مجموعه انتظامی همکاری کنند و هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را به مرکز ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6855944

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