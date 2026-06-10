افتتاح یک نیروگاه خورشیدی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شعار جهانی روز محیط زیست در سال جاری گفت: تغییرات اقلیمی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان تبدیل شده و به همین دلیل برنامه‌های هفته محیط زیست با محوریت ارتقای آگاهی عمومی و حفاظت از منابع طبیعی در استان برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به تغییرات گسترده اقلیمی که در سال‌های اخیر در سطح جهان رخ داده، سازمان‌های بین‌المللی موضوع اقلیم را به عنوان محور اصلی برنامه‌های محیط زیستی انتخاب کرده‌اند؛ چرا که تغییرات اقلیمی علاوه بر محیط زیست، حوزه‌های اقتصاد، سلامت و زندگی جوامع انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز متناسب با شرایط کنونی کشور، شعار هفته محیط زیست امسال را «حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ملی» نامگذاری کرده است.

کریمی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای نظامی، امنیتی و مردم ایران، تصریح کرد: امنیت پایدار کشور حاصل همدلی مردم، مدیریت کشور و ایثارگری نیروهای مسلح است و محیط زیست نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار و امنیت ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته محیط زیست در استان گفت: در این هفته مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تخصصی با هدف افزایش آگاهی عمومی و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی برگزار می‌شود.

کریمی برگزاری وبینارها، کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های پاکسازی منابع آبی، تالاب‌ها و رودخانه‌ها، حضور در برنامه‌های رسانه‌ای و تبیین عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان را از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مسابقه «ماموریت ماکان» و همچنین مسابقه قصه‌نویسی ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی در سطح ملی برگزار می‌شود که دانش‌آموزان می‌توانند آثار خود را با موضوعات زیست‌محیطی ارسال کنند. آثار برتر ابتدا در سطح استان و سپس در سطح ملی ارزیابی و معرفی خواهند شد.

وی از برگزاری مسابقه عکاسی محیط زیست نیز خبر داد و گفت: علاقه‌مندان تا پایان خردادماه فرصت دارند تصاویر خود را با استفاده از تلفن همراه و با موضوعات تخصصی محیط زیست ارسال کنند. آثار توسط هیئت داوران در سطح استانی و ملی بررسی شده و به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.

کریمی همچنین به افتتاح چندین پروژه عمرانی و زیست‌محیطی در هفته محیط زیست اشاره کرد و افزود: افتتاح ایستگاه دیدبانی منطقه تنگ صیاد، دو ایستگاه اطفای حریق در تالاب گندمان و منطقه حفاظت‌شده هلن، خط انتقال برق پاسگاه محیط‌بانی تالاب گندمان و پروژه آبرسانی به تالاب بین‌المللی گندمان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این هفته است.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های صنایع بزرگ استان و همچنین افتتاح یک نیروگاه خورشیدی، در صورت فراهم شدن هماهنگی‌های لازم، از دیگر برنامه‌های شاخص هفته محیط زیست در چهارمحال و بختیاری خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومیلب مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست دارند.