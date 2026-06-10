به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری پیش از ظهر چهارشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به پخش برنامه تلویزیونی «ایران جان» اظهار کرد: خراسانشمالی آنگونه که شایسته است در سطح ملی معرفی نشده و این برنامه میتواند فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیتهای گسترده در حوزههای مختلف باشد.
وی در ادامه افزود: معرفی جاذبهها، توانمندیها، فرهنگ، تاریخ و ظرفیتهای اقتصادی خراسان شمالی نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی دارد و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود.
استاندار خراسانشمالی با اشاره به اهمیت برنامه «ایران جان» تصریح کرد: این برنامه تلویزیونی میتواند در مدت کوتاه توجه افکار عمومی کشور را به ظرفیتهای کمتر شناختهشده استان جلب کند و زمینهساز شناخت بهتر خراسانشمالی در سطح ملی شود.
نوری تأکید کرد: برای بهرهبرداری مطلوب از این فرصت، همه دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی کامل پای کار باشند و امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار عوامل اجرایی قرار دهند.
وی ادامه داد: اگر به دنبال توسعه پایدار، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای درآمد استان هستیم، باید ظرفیتها و مزیتهای موجود را بهدرستی معرفی کنیم تا زمینه جذب سرمایهگذاران فراهم شود.
استاندار خراسانشمالی با تاکید بر لزوم همکاری همه مدیران و فرمانداران گفت: اجرای موفق برنامههای ملی در استان نیازمند همافزایی و نگاه مسئولانه همه دستگاهها است.
نوری همچنین با اشاره به برخی کمبودهای تاریخی خراسان شمالی اظهار کرد: در زمان تشکیل خراسانشمالی، سهم مناسبی از امکانات و زیرساختها به استان اختصاص نیافت و اکنون باید از همه فرصتها برای جبران این عقبماندگیها استفاده کنیم.
وی در پایان بیان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای و برنامههایی مانند «ایران جان» میتواند نقش مهمی در معرفی توانمندیهای استان و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت ایفا کند.
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